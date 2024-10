Luiz Roberto se destaca pela experiência e assertividade no debate

A apresentação de propostas viáveis, alinhadas com a realidade e com o orçamento da administração municipal, ao lado de uma experiência incomparável no exercício de diversas funções operacionais no serviço público. Esse conjunto de predicados ficou evidente na performance apresentada pelo candidato Luiz Roberto no debate promovido pela TV Sergipe, na noite desta quinta-feira, 03.

Um conjunto de propostas que versou sobre infraestrutura, assistência, desenvolvimento econômico, saúde, educação, geração de emprego, meio ambiente, cultura, turismo, tecnologia e inovação, dentre outros temas evidenciou a superioridade técnica do candidato Luiz Roberto. “Apresentamos propostas para consolidar cada vez mais uma Aracaju inclusiva, mais humana, acolhedora e inovadora para avaliação dos cidadãos aracajuanos. Agradecemos à TV Sergipe pela oportunidade e vamos confiantes para o próximo domingo, dia 6, a festa da nossa democracia, garantindo a nossa presença no segundo turno das eleições”, declarou Luiz Roberto.

O candidato teve oportunidade de apresentar muitas de suas propostas que integram o programa de governo, delineando um panorama técnico e operacional que favorece o poder de escolha do cidadão através do conhecimento que gera confiança.

“Apresentamos iniciativas que foram alvo de estudo e compõe 19 eixos programáticos divididos em quatro temas que são o social, econômico, ambiental e institucional. Enquanto outras candidatas apresentam propostas mirabolantes, desconexas, temos um firme compromisso com a sustentabilidade financeira e boa gestão para continuidade dos avanços que a população percebe e valoriza”, afirmou.

Fonte e foto assessoria