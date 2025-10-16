Luiz Roberto, secretário da Sedurbi, é hospitalizado após passar mal em Aracaju

O secretário de estado do desenvolvimento urbano e infraestrutura de Sergipe, Luiz Roberto Dantas, foi internado na manhã desta quinta-feira (16), após passar mal enquanto despachava na sede da secretaria, em Aracaju.

A informação foi divulgada pela assessoria de comunicação da Sedurbi.

As informações passadas pela assessoria são de que Luiz Roberto foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado para um hospital particular.

De acordo com familiares, o secretário está sendo atendido por profissionais de saúde e passa por exames clínicos.

O gestor teve sua agenda suspensa no dia de hoje. Ele iria realizar visitas às obras na região do Baixo São Francisco.