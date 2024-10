Luiz Roberto vota e declara sua confiança em estar no segundo turno em Aracaju

Por volta das 10h30, deste domingo, 6, o candidato a prefeito Luiz Roberto chegou ao seu local de votação, a Escola de Educação Especial João Cardoso Nascimento Júnior, no bairro Grageru, acompanhado de sua esposa, Márcia Santana, do seu candidato a vice, Fabiano Oliveira, também acompanhado da esposa, Jaqueline Lima, apoiadores e correligionários.

Atendendo à imprensa, Luiz concedeu entrevistas onde ressaltou a sua satisfação em ter realizado uma campanha propositiva e de ter a confiança que disputará o segundo turno das eleições em Aracaju.

“Realizamos uma campanha tranquila, muito propositiva e tenho certeza de que isso será reconhecido pelo povo de Aracaju. Não tenho dúvidas de que estaremos no segundo turno, onde continuaremos, da mesma forma, apresentando nossas propostas às cidadãs e cidadãos aracajuanos evidenciando as conquistas obtidas e dando a certeza de que avançaremos cada vez mais com ações e projetos sincronizados com as necessidades da população”, declarou.

Programação

A programação deste domingo, 6, iniciou com um café da manhã na residência do candidato, contando com o governador Fábio Mitidieri, a primeira dama, Érica Mitidieri, o prefeito Edvaldo Nogueira, a primeira dama da capital, Danusa Silva, a deputada federal Katarina Feitoza, acompanhada do marido, José Osmundo, familiares do candidato a prefeito e do vice, Fabiano Oliveira, correligionários e apoiadores.

Diante de uma extensa agenda no interior, o governador Fábio Mitidieri, foi impedido de acompanhar a votação na capital, mas deixou a sua mensagem de confiança no trabalho realizado. “O PSD tem um número expressivo de candidatos em todo o estado e estamos confiantes que teremos um bom resultado. Em Aracaju, confio no trabalho apresentado por Luiz, o mais preparado para a nossa capital”, afirmou Mitidieri.

Na sequência, após votar, o candidato acompanhou o voto de Fabiano Oliveira, no colégio Americano Batista, o prefeito Edvaldo Nogueira, que vota no colégio Dom Luciano, de onde seguiram percorrendo locais tradicionais de votação nos bairros Bugio, Santos Dumont e no conjunto Augusto Franco.

Após às 17h, o candidato Luiz Roberto acompanhará os trabalhos de apuração na sua residência, no bairro Grageru.

