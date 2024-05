Luizão propõe ação solidária durante os festejos juninos

Em sinal de contínua solidariedade à população gaúcha, durante discurso proferido na manhã desta quarta-feira, 08, na sessão do Grande Expediente, o deputado Luizão Dona Trampi (União Brasil), propôs aos gestores públicos de Sergipe a elaboração de uma campanha direcionada para a arrecadação de alimentos perecíveis, água, roupas, lençóis e agasalhos. A propositura do parlamentar foi direcionada, em especial, para prefeitos e prefeitas, os quais se organizam para realizar festejos juninos já a partir da última semana deste mês de maio. Na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), Dona Trampi destacou que estes eventos – por tradição -, costumam reunir milhares de pessoas, e, agindo desta forma, será possível impulsionar a corrente de solidariedade.

Conforme destacado pelo deputado, a tragédia de grandes proporções em 364 dos 496 municípios do estado sulista vai demandar ações de assistência unificada por tempo indeterminado. Pela Defesa Civil Estadual, foi constatado que o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, deve permanecer fechado até a primeira semana de junho; no início da manhã de hoje, mais de 70% da pista permanecia submersa. Após o processo de escoamento, uma vistoria geral deve ser realizada para, somente em seguida, dar início ao serviço de reparo da via antes de os voos voltarem a ser autorizados. A calamidade que atingiu o estado provocou a destruição de quase 100% em algumas cidades interioranas; peritos já reconhecem a necessidade de transferir todas as famílias para outras cidades ou estados.

“Esta recuperação não é fácil, muito menos rápida. Estou falando de cidades que perderam tudo, estão totalmente destruídas. O pouco que ficou de pé, não permite que toda a população se reerga de forma breve. Uma sugestão para os prefeitos é que realizem campanhas de arrecadação durante os festejos juninos. Tenho certeza que esta medida vai contribuir para que o sofrimento dos seres humanos, nossos irmãos gaúchos, seja um pouco acalentada. Será um movimento bonito, social e humano por parte dos prefeitos. Não me restam dúvidas que o povo sergipano vai abraçar esta ação”, declarou Luizão. No decorrer do respectivo discurso, o parlamentar destacou também que o estado de Sergipe enfrenta impactos provocados pelo mau tempo.

“Está longe de ser um cenário igual ou semelhante com o visto em Porto Alegre e centenas de outros municípios, mas Sergipe desde o mês passado também tem enfrentado problemas com as fortes chuvas e rajadas de vento. Sei que posso contar com o apoio dos colegas deputados e das colegas deputadas nesta corrente de apoio à estas famílias. Torço que esta proposta seja realmente acolhida pelos gestores municipais e Sergipe continue, em pleno mês de junho, fornecendo ao Rio Grande do Sul donativos que proporcionem o mínimo de conforto neste momento de tanta dor”, completou. Concordante ao previsto por Dona Trampi, em aparte, os parlamentares que compõem a 20ª Legislatura apoiaram a propositura apresentada.

Caminhão frete

Líder da bancada de apoio ao governador Fábio Mitidieri (PSD), o deputado Cristiano Cavalcante (União), avaliou a mensagem do colega correligionário como: ‘justa’ e ‘legítima’. Paralelo ao trabalho em pólos culturais, Cavalcante defendeu que os próprios deputados se organizassem financeiramente para fretar um caminhão baú. “Essa reflexão de Luizão é justa e legítima, muito necessária, e eu apoio totalmente. Apenas como forma de impulsionar este movimento, temos em Sergipe muitos locais que estão recolhendo doações, mas o transporte para o Sul ainda é dificultoso. Proponho que nós possamos nos unir e pagar um frete; inclusive já havia conversado com Luizão e ele está fazendo a cotação deste valor. Sei que cada um tem ajudado de outras formas, mas este contrato vai engrandecer ainda mais o nosso trabalho; a proposta é que o caminhão carregado saia aqui de Sergipe já neste sábado”, declarou.

Extensão familiar

Concedida aparte para a deputada Maísa Mitidieri (PSD), a parlamentar revelou que possui ligação de sangue com o Rio Grande do Sul. Destacou que tem colaborado com as campanhas, mas enalteceu que este fluxo solidário precisa ser mantido. “Meus filhos – e o pai deles -, são do Rio Grande do Sul, inclusive estão neste momento na cidade de Canela. Meu marido é gaúcho. O sofrimento com tudo isso que está acontecendo é muito grande e, em nome da população, quero agradecer cada movimento humanista desempenhado pelo povo sergipano”, afirmou. Após o relato de Maisa, também se pronunciaram os deputados Marcos Oliveira (PL) e Garibalde Mendonça (PDT) – vice-presidente da Alese. Por sugestão do próprio Garibalde, a Casa Legislativa cria a partir desta quinta-feira, 09, mais um ponto de arrecadação.

Fotos: Jadilson Simões

Por Milton Alves Júnior