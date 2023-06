Luizão DonaTrampi destaca participação em feira de agronegócio

Na manhã desta terça-feira (13), durante Sessão Plenária, o deputado estadual Luizão DonaTrampi (União Brasil), ocupou a Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), para destacar sua participação em uma feira de agronegócio realizada no Estado da Bahia.

“Visitei recentemente algumas cidades do Estado da Bahia e, mais precisamente, o município de Luís Eduardo Magalhães, onde participei da segunda maior feira do agronegócio do país. Na ocasião, vi como é importante o agro, mas também o quanto o setor começou a sofrer com poucos investimentos do Governo Federal. Isso é ruim para todo mundo. Mesmo assim, a feira superou as expectativas de público”, afirmou.

Sergipe

Ainda no pronunciamento, o deputado enfatizou a necessidade do parlamento sergipano valorizar o setor. “Baseado em tudo o que vi na feira, quero pedir aos colegas deputados para fortalecemos a atividade em Sergipe, pois o agronegócio é a locomotiva do Brasil. O parlamento sergipano tem que abraçar a causa. O agro é a sustentação do país”, acrescentou.

FHS

Luizão DonaTrampi demonstrou apoio aos servidores da Fundação Hospitalar de Saúde que ocupavam a galeria do Plenário no dia de hoje. “Registro o apoio, por meio do meu mandato, na luta destes servidores da Saúde na busca de garantia de direitos”, pontuou.

Foto: Joel Luiz

Por Shis Vitória