Luizão Donatrampi repercute morte de jovem em ação policial

Em pronunciamento na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nesta quarta-feira (30), o deputado estadual Luizão Donatrampi (União Brasil), repercutiu a abordagem Policial Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) e que resultou na morte de um jovem de 25 anos. A ação ocorreu em um posto de combustível no bairro Coroa do Meio, zona Sul de Aracaju.

O vídeo da abordagem policial circulou nas redes sociais e também em grupos de mensagens instantâneas (whatsapp). “Quando eu fui olhar o vídeo, verifiquei que os policiais pediram que o menino colocasse as mãos na cabeça, seguindo o procedimento padrão. Mas, o menino colocou as mãos na cintura, e logo em seguida, fez com que como se fosse sacar uma arma. E o policial agiu daquela forma”, contou o deputado Luizão Donatrampi.

O deputado lamentou a morte de jovem e pediu ao Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE), uma melhor apuração do caso. “Espero que esta situação possa ser vista de perto e possa amparar a família. Não é fácil, uma mãe perder um filho desta forma. Infelizmente aconteceu e foi uma fatalidade. Não podemos sair julgando o caso sem a verdadeira informação”, concluiu Luizão Donatrampi.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos