Luizinho encerra ciclo como presidente do Conser e fortalece atuação na Conser

Em uma reunião marcada pela renovação das representações, o Conselho Estadual das Pessoas com Deficiências e Altas Habilidades (Conser) realizou, nesta quinta-feira (22), a eleição de sua nova diretoria. Dayse Xavier, representante do Instituto de Promoção e Assistência Social e Educacional (IPAESE), foi eleita presidente, enquanto Rita Regina, do INSS, assumiu a vice-presidência. A escolha foi feita pela maioria dos conselheiros.

A eleição também marca a despedida de Antônio Luiz dos Santos, o Luizinho, da presidência do Conser. Após uma gestão reconhecida pelo comprometimento e avanços nas políticas públicas em prol das pessoas com deficiência, Luizinho deixa o cargo para assumir, em breve, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de Aracaju, onde já atua como secretário designado.

Luizinho acompanhou de perto o processo eleitoral e reforçou a importância da continuidade do trabalho e da união entre as entidades que compõem o Conselho. “Deixo a presidência com a certeza de que o Conser seguirá firme na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, agora com novos representantes que darão continuidade à nossa luta”, destacou.

A presença de Luizinho reforça seu papel como uma das principais lideranças da causa em Sergipe, agora à frente da política municipal de inclusão.

Luizinho segue sua trajetória com ainda mais dedicação, ampliando seu trabalho em defesa das pessoas com deficiência no município de Aracaju. Sua experiência e liderança fortalecem a Secretaria como referência em políticas inclusivas, com ações que garantem direitos, promovem acessibilidade e valorizam a cidadania.

Fonte: Assessoria