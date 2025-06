PRESIDENTE LULA NEGA DEMISSÃO E DIZ ESTAR SATISFEITO COM TRABALHO DO MINISTRO MÁRCIO MACEDO

O presidente Lula rebateu hoje, em entrevista coletiva, as especulações de uma suposta saída do ministro Márcio Macêdo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Setores da imprensa nacional insistiam que o deputado federal Guilherme Boulos iria suceder Márcio Macêdo no ministério. Lula negou que vá mexer na equipe agora e se disse satisfeito com o trabalho de seus ministros.

“Eu estou satisfeito com o trabalho de todo mundo. Quem está aqui foi escolhido por mim, quando eu não tiver satisfeito eu troco. A troca é uma decisão pessoal minha. Tiro quando for necessário e ponho quando for necessário. Estou tranquilo com o governo, sinceramente estão cumprindo exatamente aquilo que pedi que cumprissem”, afirmou Lula.