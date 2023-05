Luta do Sintese e Itasind barra privatização do serviço público em Itaporanga D’Ajuda

Um freio na privatização dos serviços públicos do município de Itaporanga D’Ajuda aconteceu nesta quinta-feira, dia 25 de maio. O Tribunal de Contas de Sergipe (TCE) suspendeu o edital de chamamento público para licitação N° 03/2023 no valor de R$ 10 milhões.

A decisão atende a um pedido de medida cautelar movido pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica da Rede Oficial do Estado de Sergipe (SINTESE) e uma vitória, também, do ITASIND (Sindicato dos Servidores Públicos de Itaporanga D’Ajuda).

A luta das duas entidades sindicais ocorreu, desde o início da publicação do edital que visava a privatização dos serviços públicos municipais. Desde o início do mês de maio, ambos sindicatos filiados à Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE) fizeram a luta em defesa do concurso público, da valorização dos servidores públicos e contra a indicação política (Trens da alegria) com a privatização.

Por problema de saúde, foi remarcada a reunião dos sindicatos com a Gestão de Itaporanga D’Ajuda que estava prevista para ocorrer na mesma data. Na próxima quinta-feira acontecerá audiência e esperamos avançar, também, na valorização salarial dos servidores.

A Luta Continua

Contra a privatização dos serviços públicos de Saúde, Educação e Obras, o ITASIND e o SINTESE lutam desde o início do mês de maio. No dia 8 de maio, os professores e servidores públicos de Itaporanga D’Ajuda ocuparam a Pça. Jackson Figueiredo e protestaram em defesa do serviço público, uma luta que vai continuar.

O vice-presidente do ITASIND, Jemisson de Jesus, afirmou que esta é a primeira vitória, mas há outras conquistas pela frente. Jemisson explicou que a decisão do TCE suspendendo a licitação de privatização da educação pública fortalece a luta contra a privatização da Saúde e Obras no município de Itaporanga D’Ajuda.

O presidente do ITASIND, Paschoali Concórdia, declarou que o ITASIND continuará lutando pela atualização da tabela salarial dos servidores de Itaporanga D’Ajuda.

O Presidente do SINTESE e da CUT/SE, Roberto Silva destacou que os professores continuarão lutando pela atualização do Piso do Magistério. “A luta conjunta dos sindicatos é importante para defender os interesses dos trabalhadores. Além disso, a defesa do serviço público, a luta contra a privatização favorece a sociedade que depende do serviço público, por isso esta é uma vitória de toda a população de Itaporanga D’Ajuda”.

Na próxima quinta-feira, dia 1° de junho, haverá reunião com a Gestão de Itaporanga D’Ajuda para discutir a atualização da Tabela Salarial dos Servidores e a atualização do Piso do Magistério.

Foto assessoria

Por Iracema Corso