“LUTO PELO CONSÓRCIO E PELA LICITAÇÃO DO TRANSPORTE DESDE O INÍCIO DO MANDATO”, DIZ DEPUTADO PAULO JÚNIOR

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) comentou o lançamento do edital de licitação do transporte público da região metropolitana em sessão na Assembleia Legislativa. O parlamentar reafirmou o compromisso de seu mandato com a melhoria do transporte público nos municípios de Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros.

“A nossa intenção, desde quando assumimos o mandato nesta Casa, foi lutar pela formação do Consórcio do Transporte Público. Isso fizemos por meio de pronunciamento, através da Comissão de Transportes, quando fizemos audiência pública para debater a importância da instalação deste tipo de ação. E também quando cobramos de forma perene a licitação. A reclamação do serviço da população bate em 70% de insatisfação nos quatro municípios. Enquanto a licitação não for concluída, o serviço não irá mudar, e precisamos de melhorias até que o processo finalize porque vidas estão expostas em veículos sucateados”, destacou o deputado Paulo Júnior.

Ele citou as três linhas que atendem São Cristóvão, 311, 312 e 307, cujos problemas com veículos quebrados são constantes e cobrou posicionamento do Consórcio. “Recentemente, um ônibus quebrou o eixo. Deram um prazo de de dias, já venceu e a falha não foi corrigida. Nosso mandato protocolou na Comissão de Transportes a notificação do Consórcio, para que a empresa dessas três linhas seja cobrada e substitua os veículos. É um trajeto de 15 a 20 quilômetros que precisa de atenção. Saí esperançoso do lançamento do edital e continuo defendendo a licitação. Queremos ônibus em perfeito estado de conservação, transportando as pessoas com segurança”.

Paulo Júnior explicou como funcionará o novo edital do Transporte Público. “Serão dois lotes, um que abrange a Zona Norte de Aracaju e os municípios de Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros e o outro Zona Sul de Aracaju e o município de São Cristóvão. A empresa vencedora do lote um, não pode ser vencedora do lote dois. E vice e versa. O edital também prevê que os custos operacionais serão rateados entre os municípios participantes e o Governo de Sergipe”, disse.

Foto: Joel Luiz

Da assessoria