Macambira recebe 1ª audiência pública promovida pelo Governo para criação de Unidade de Conservação

Macambira, no agreste central sergipano, deu mais um passo para a criação da Unidade de Conservação no município. Nesta segunda-feira, 27, foi realizada a primeira audiência pública promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), em parceria com a prefeitura. O objetivo do evento foi apresentar o projeto proposto, a importância ambiental dele e outros pontos relevantes para o desenvolvimento da sustentabilidade. Para tanto, houve um debate com a comunidade sobre a validação do projeto.

As próximas audiências serão realizadas nas cidades de São Domingos e Campo do Brito, respectivamente, nos dias 28 e 29, terça e quarta-feira. A audiência em São Domingos acontecerá no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social, na Rua José Urquiza, 37, no primeiro andar. Já o evento em Campo do Brito será realizado no salão de eventos da prefeitura, na Rua Padre Freire, 20. Ambas começam a partir das 9 horas.

A engenheira ambiental da Setur Thassia Luiza Santana explica que a pasta foi responsável pelo estudo técnico que viabilizou todo o contexto para a definição das poligonais da Unidade de Conservação. “A participação da Setur demonstra o interesse do Estado em desenvolver a política de ecoturismo em Sergipe. Para que essa política seja executada e desenvolvida com a maior eficiência possível, é necessário que estabeleçamos diretrizes de ordenamento, principalmente nas áreas naturais, para que a atividade turística seja ordenada e passe a ser sustentável”, destaca.

A primeira audiência tratou das poligonais da Unidade de Conservação da Pedra da Arara e da Cachoeira de Macambira. Em São Domingos, a audiência vai tratar da Unidade de Conservação da Serra da Miaba, a maior poligonal das unidades a serem instituídas. Depois, será a vez de tratar da parte da Serra da Miaba que está dentro da localização geográfica de Campo do Brito.

A gerente de Áreas Protegidas da Samec, Valdelice Barreto, destaca a importância das audiências públicas obrigatórias para a criação de mais uma área protegida no estado. Ao final, segundo ela, o objetivo é aprovar o estudo técnico elaborado pela Setur com participação da comunidade. “O diálogo com a comunidade é fundamental, porque é ela que vai ser diretamente afetada e influenciada em sua rotina. Por exemplo: as atividades ecoturísticas e produtivas na região, cujo rito será mudado com a criação da Unidade de Conservação. Além disso, após a criação dessa unidade, precisamos do apoio da comunidade local para manter e fazer a gestão compartilhada dessa área protegida”, esclarece.

O prefeito de Macambira, José Carivaldo de Souza, comentou sobre as belezas naturais da cidade, que tem o Rio Jacoca a formar a famosa cachoeira e o Rio Vaza Barris com a Pedra da Arara. “Temos um entorno com muita vegetação, um ecossistema rico, cheio de répteis, pássaros, um bioma excepcional, além da paisagem exuberante. Então, nada mais justo do que, por meio desta ação, a Unidade de Conservação de Macambira seja concretizada para trazer o turismo de forma responsável e ordenada, a fim de alavancar o ecoturismo em Macambira e região”, avalia. Além da Setur e da Semac, o prefeito comenta que o projeto conta com a parceria do Banco Nordeste, visando à geração de emprego e renda.

Foto ascom Semac