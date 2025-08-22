MAIORIA DOS SERGIPANOS APROVA GESTÃO FÁBIO MITIDIERI, REVELA UMA PESQUISA DO INSTITUTO FRANÇA

Trabalho do governador Fábio Mitidieri é classificado de forma positiva por 71,44% dos sergipanos, segundo pesquisa do Instituto França

A gestão do governo Fábio Mitidieri, mais uma vez, é aprovada pela maioria da população sergipana, sendo classificada de forma positiva por 71,44% dos sergipanos. É o que aponta a pesquisa realizada pelo Instituto França e divulgada nesta sexta-feira, 22, na rádio 103FM. Realizada em todo o estado entre 14 e 18 de julho de 2025, o instituto ouviu 2.502 eleitores em Sergipe, questionando-os sobre como classifica a maneira que o atual governador administra o estado.

Ao responderem a pergunta “como avalia a administração do govDO erno de Fábio Mitidieri como um todo?”, 71,44% dos entrevistados classificaram de forma positiva entre ótimo, bom e regular. Já na pergunta “aprova ou desaprova a administração do governo de Fábio Mitidieri?”, 48,44% responderam que aprovam a gestão.

Os números reforçam o impacto positivo que as ações do Governo de Sergipe tem gerado em todo o estado, nas mais diversas áreas. Na Saúde, por exemplo, apenas nos últimos meses, o Hospital de Urgências Governador João Alves Filho (Huse) recebeu o primeiro serviço de hemodinâmica, e três tomógrafos novos, com o terceiro ainda a ser entregue. Além disso, a gestão adquiriu três ressonâncias magnéticas, as primeiras do Estado, renovou toda a frota do Samu, zerou as filas de cadeiras de rodas, e irá inaugurar, em setembro, a primeira UTI no alto sertão, em Nossa Senhora da Glória.

Os dados de emprego também chamam a atenção. Segundo a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) neste mês de agosto, no segundo trimestre de 2025 a taxa de desemprego caiu para 8,1%, a menor da história de Sergipe. Atualmente são cerca de 948 mil sergipanos ocupados, e o maior estoque de empregos formais da história: mais de 348 mil trabalhadores com carteira assinada. A informalidade também segue em queda, passando de 51% para 49,1%.

Além disso, Sergipe se consolidou como o estado mais seguro do Nordeste; entrega uma escola reformada rede pública estadual a cada 12 dias em média; já tem 230 escolas climatizadas; pela primeira vez o Estado bateu todas as metas do MEC; foi premiado como o estado que mais combateu a desigualdade social e a extrema pobreza no país; e tornou-se referência nacional no turismo com destaque pelos seus grandes eventos. Tudo isso, segundo o governador Fábio Mitidieri, é motivo de orgulho para os sergipanos.

Segundo o governador, o ritmo intenso de trabalho empreendido pela atual gestão estadual está focado na mudança de vida do sergipano, e a população tem percebido. “Os números mostram de forma clara que Sergipe está crescendo a cada dia, em todas as áreas, com um trabalho que transforma milhões de vidas todos os dia. Nosso objetivo é chegar ainda mais longe, mostrando que, mesmo sendo o menor estado do Brasil, Sergipe é uma terra de oportunidades, dando orgulho ao seu povo”, afirmou Mitidieri.

Antes de assumir o Governo do Estado, Fábio Mitidieri passou pela Câmara de Vereadores de Aracaju, pela Secretaria de Estado do Trabalho, onde criou mais de 10 mil empregos; foi secretário municipal do Esporte, em Aracaju; deputado federal por dois mandatos; presidente da Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados; vice-presidente da Comissão Especial do Pacto Federativo; um dos autores da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo e vice-líder do PSD na Câmara Federal.