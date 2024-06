MAIS 100 ALUNOS DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO RECEBEM CARTÕES EM PARCERIA COM O BANESECARD

Cinco turmas do Programa Primeiro Emprego (PPE) foram reunidas na manhã desta quinta-feira, 27, para a entrega de 100 cartões do Banesecard. A medida faz parte da iniciativa do Governo de Sergipe, executada pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), em parceria com o Banco do Estado de Sergipe (Banese) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). O evento foi realizado no auditório do Senac, em Aracaju, que ficou repleto com jovens ansiosos pelo benefício. Todas as turmas fazem parte da parceria com a rede Cencosud, por meio da qual farão a parte prática do programa.

O acesso ao cartão de crédito, além de facilitar o acesso ao auxílio financeiro ao qual cada participante tem direito, também promove a bancarização dos participantes e o acesso a outros produtos financeiros. Para a participante Sheilane de Araújo, de Itaporanga D’Ajuda, e que já está na fase prática do programa, ter acesso ao cartão vai tornar sua rotina mais prática. “É uma ajuda de custo nas passagens, pois venho de Itaporanga todos os dias, e agora, com o cartão, fica mais fácil”, disse a jovem.

O Programa Primeiro Emprego tem ampliado as oportunidades de qualificação técnica e experiências profissionais à população mais jovem, facilitando o ingresso no mercado de trabalho e combatendo o desemprego. “Nosso papel como Secretaria do Trabalho é potencializar essas oportunidades para os jovens e, em parceria com o Banese, no uso do cartão, eles têm acesso não somente à bolsa, mas ao crédito, aos benefícios bancários, que usados com responsabilidade, vão ajudá-los a ampliar ainda mais sua qualificação e formação para o mercado de trabalho”, apontou o secretário-executivo da Seteem, Rafael Melo, que no ato representou o secretário Jorge Teles.

A partir da parceria com diversas instituições, os jovens participarão do estágio que visa proporcionar conhecimentos práticos e teóricos do mercado de trabalho. Matheus Moraes, aos 27 anos, iniciou o curso de ‘Operador de perecíveis’ no Senac em fevereiro e já está na fase de estágio numa loja GBarbosa, e comemora o acesso ao cartão do Banese. “A experiência está sendo muito boa. Tenho muita expectativa para aproveitar e ter oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, ter novas chances. Estou gostando muito, é uma felicidade enorme estar participando e aproveitando ao máximo”, disse, com seu cartão em mãos

Na ocasião, também participaram da entrega dos cartões o presidente do Banese Marcos Queiroz; o presidente do Banesecard, Thiago Bahia; o vice-presidente do sistema Sesc/Senac, Alex Garcez; e o empresário Levi Oliveira, que representou o senador Laércio Oliveira.

Primeiro Emprego

O programa consiste em quatro grupos de ações: oferta de qualificação técnica alinhada às necessidades do mercado sergipano; oportunidade da primeira experiência profissional; acompanhamento contínuo aos jovens beneficiados pelo programa; e apoio financeiro a partir da concessão de bolsas.

Para o diretor de Educação profissional do Senac, Adalberto Trindade, o programa tem sido um marco e um exemplo. “A relevância dessa parceria entre o Governo e o Senac, via Secretaria do Trabalho, é muito importante por dar oportunidade ao jovem que nunca teve um trabalho de estar se qualificando nas atividades laborais e compreender como uma chance única. E também é um projeto diferente, que só está sendo realizado em Sergipe, inclusive outros regionais [do Senac] já estão nos procurando para saber como ele acontece. É isto que o Governo do Estado está fazendo: dando a chance de eles terem o primeiro emprego, mas com formação para isso”, destacou o diretor.

As inscrições são permanentes e podem ser realizadas no portal do Primeiro Emprego (primeiroemprego.se.gov.br). As oportunidades são abertas via editais publicados e comunicados pela Seteem no site e também na rede social da pasta (@traballho.se).

Foto: Richard Mayer