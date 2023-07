Mais de 1 milhão e 200 mil para a saúde do agreste: resultado do trabalho do deputado Icaro de Valmir

Após reunião no Ministério da Saúde, no dia 21 de junho, com o prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, recursos já começam a ser liberados para a Saúde do agreste sergipano. São R$ 1.122.135,25 para Itabaiana e mais R$ 101.500,00 para Macambira.

“Fui procurado pelos amigos Adailton e Carivaldo sobre alguns recursos que estavam disponíveis no Ministério da Saúde. Então buscamos, por meio de reuniões e solicitações, que o dinheiro fosse liberado para os municípios. Servirá ao atendimento e à melhoria dos estabelecimentos públicos de saúde”, destacou o parlamentar.

“Tenho trabalhado incansavelmente aqui em Brasília pra conseguir o máximo de recursos e de benefícios para Sergipe. Dessa vez foram essas duas cidades beneficiadas, mas quero em breve estender a toda a nossa região agreste e a todo o estado. Estou apenas começando. Quero muito que o nosso povo fique feliz ao receber os resultados do nosso trabalho”, finaliza Icaro.

Foto assessoria