MAIS DE 157 MIL VOTOS DEFINEM A ESCOLHA DOS PROJETOS VENCEDORES DO EDITAL DE EMENDAS PARTICIPATIVAS 2025

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) divulga nesta segunda-feira (30) o resultado final da segunda etapa do Edital de Emendas Participativas 2025, iniciativa que reforça o compromisso com a transparência, a escuta da população e a construção coletiva. A etapa contemplou 24 projetos das áreas de Agricultura Familiar, Saúde e Educação, escolhidos por meio de votação popular que mobilizou mais de 52 mil pessoas em todo o estado, totalizando mais de 157 mil votos.

Na área da Agricultura Familiar, seis associações foram selecionadas com propostas voltadas para o fortalecimento da produção rural, aquisição de equipamentos e incentivo à organização comunitária: Associação Agrícola e Comunitária do Povoado Carro Quebrado, em Japoatã; Associação Comunitária da Lagoa do Escurial e Adjacências, em Nossa Senhora de Lourdes; Associação das Mulheres do Povoado Boa Esperança, em Propriá; Associação dos Produtores Rurais da Comunidade João Ventura e Gonçalão, em Nossa Senhora das Dores; Associação Comunitária e Produtiva do Povoado Quilombo e Adjacências, em Lagarto; e Associação Comunitária do Povoado Bom Jardim, em Itabaiana.

Na área da Saúde, oito instituições serão contempladas com recursos voltados para a modernização de hospitais, ampliação da capacidade assistencial e melhoria do atendimento à população: Hospital de Cirurgia, em Aracaju; Hospital e Maternidade Santa Isabel, em Aracaju; Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Lagarto; Maternidade Zacarias Júnior, em Lagarto; Hospital São Pedro de Alcântara, em Capela; Hospital Nosso Senhor dos Passos, em São Cristóvão; Hospital Amparo de Maria, em Estância; Fundação Médica Santa Cecília, em Aquidabã.

Na área da Educação, foram selecionados 10 projetos, sendo cinco da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e cinco do Instituto Federal de Sergipe (IFS), com foco em inovação, impacto social, ciência, cidadania e segurança nas escolas. Pela UFS, foram contemplados: Ambulatórios Integrativos em Saúde: Práticas Humanizadas e Interprofissionais no Cuidado à Comunidade, em Lagarto; Tecnologia Digital para Reabilitação de Pacientes Desdentados em Vulnerabilidade Social: Um Projeto de Impacto Social e Acadêmico, em Aracaju; Ações Pedagógicas e Conscientização de Sujeitos Ecológicos em Escolas Públicas, em Nossa Senhora do Socorro; A Escola, o Manguezal e o Remo (EMARE): Metodologias Ativas e o Esporte Aquático em Escolas por Onde o Rio Poxim Atravessa, em Aracaju; e Proteção Normativa para o Monitoramento de Parâmetros Físicos, Químicos e Biológicos para Determinar a Qualidade da Água do Açude da Marcela, em Itabaiana.

Pelo IFS, foram contemplados: Armários Escolares e Câmeras de Segurança: Promovendo Segurança, Dignidade, Organização e Igualdade no Ambiente Escolar, no campus Aracaju; Construção do Laboratório Multidisciplinar para a Comunidade de Nossa Senhora do Socorro, no campus Socorro; Mulher Cidadã: Fortalecimento da Autonomia Feminina por Meio da Educação Fiscal, Previdenciária e Financeira, com abrangência estadual; Clube de Ciências do IFS: Despertando a Curiosidade e Popularizando a Ciência, no campus Tobias Barreto; e Ser-Tão Cientista: Implantação do Laboratório de Ciências do Alto Sertão Sergipano, no campus Poço Redondo.

Para o senador Alessandro Vieira, o sucesso do edital reafirma a importância de ouvir a população e garantir que os recursos públicos sejam aplicados onde realmente fazem diferença na vida das pessoas. “Mais de 52 mil sergipanos participaram dessa etapa, ajudando a decidir onde investir os recursos do nosso mandato. São quase 7 milhões destinados a áreas fundamentais para o desenvolvimento de Sergipe. É a política sendo construída com transparência, responsabilidade e participação popular, com foco nas reais necessidades das comunidades”, afirmou o senador.

Considerando a primeira etapa do Edital de Emendas 2025, realizada em janeiro, foram mais de 100 mil sergipanos votando e participando da edição deste ano. Desde que foi criado em 2019, o Edital de Emendas Participativas se consolidou como uma política pública inovadora e referência nacional em transparência e participação cidadã. Ao longo de seis edições, a iniciativa já destinou cerca de R$ 70 milhões para mais de 200 projetos em 50 municípios sergipanos, promovendo investimentos estratégicos em áreas como saúde, educação, agricultura familiar, assistência social, e segurança. Com foco em resultados concretos e na escuta ativa da população, o modelo vem transformando realidades locais e fortalecendo a relação entre o poder público e a sociedade.

Por Laisa Bomfim – foto assessoria