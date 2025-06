ALESSANDRO VIEIRA: MAIS DE 30 MIL VOTOS EM 3 DIAS: SERGIPANOS MOBILIZAM-SE NA ESCOLHA DAS EMENDAS

Senador convida a população a participar da reta final da votação popular, que segue até o dia 13 de junho

Em apenas três dias, a votação popular do Edital de Emendas Participativas 2025 do senador Alessandro Vieira (MDB/SE) ultrapassou a marca de 30 mil votos registrados. A expressiva participação demonstra o engajamento dos sergipanos na construção de políticas públicas mais transparentes, democráticas e conectadas com as reais necessidades da população.

Aberta no dia 4 de junho, a votação segue até o dia 13, no site www.emendasparticipativas.com.br, onde qualquer cidadão pode votar nos projetos que considera prioritários nas áreas de Saúde, Educação e Agricultura Familiar.

“Essa resposta imediata da população é a maior validação do modelo que estamos propondo. Mais de 30 mil votos em apenas três dias mostram que os sergipanos querem, sim, participar, decidir e acompanhar de perto para onde vai o dinheiro público”, afirma Alessandro Vieira.

O edital recebeu 115 propostas habilitadas, enviadas por associações, cooperativas, hospitais filantrópicos e da comunidade acadêmica de todas as regiões do estado. Cada cidadão pode votar em um projeto por categoria — e os mais votados serão contemplados com recursos federais indicados pelo mandato do senador.

Esta é a sexta edição consecutiva do Edital de Emendas Participativas do senador Alessandro, uma iniciativa pioneira no estado de Sergipe. Desde 2019, o mandato do senador Alessandro vem adotando esse modelo de escuta e decisão compartilhada, fortalecendo a participação cidadã e o controle social sobre o uso dos recursos públicos.

A proposta rompe com o modelo tradicional de emendas parlamentares e consolida-se como uma iniciativa de inovação democrática. Além da escolha popular, os projetos selecionados terão obrigação de prestar contas publicamente sobre a execução dos recursos.

“Acreditamos na política feita com diálogo, responsabilidade e transparência. E esse edital mostra que é possível fazer diferente. Agora é hora de ampliarmos ainda mais essa mobilização. Quem ainda não votou, acesse o site, conheça os projetos e participe. O futuro das nossas comunidades também está nas nossas mãos”, aponta Alessandro.