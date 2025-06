MAIS DE 42 MIL TÍTULOS DE ELEITOR SÃO CANCELADOS EM SERGIPE POR AUSÊNCIA NAS TRÊS ÚLTIMAS ELEIÇÕES

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) cancelou 42.599 títulos de eleitor por ausência nas três últimas eleições consecutivas. O prazo para regularização da situação eleitoral encerrou-se no último dia 19 de maio. Os eleitores afetados não votaram, não justificaram as ausências e não pagaram as multas correspondentes.

Em todo o estado, 44.801 eleitores estavam em situação irregular. Apenas 1.786 regularizaram o título a tempo, o que representa 3,99% do total. Outros 274 eleitores estavam dispensados do cancelamento por estarem incluídos em hipóteses de voto facultativo (como maiores de 70 anos, menores de 18 e analfabetos).

A capital Aracaju lidera em números absolutos, com 12.475 títulos cancelados. Outros municípios também apresentaram dados expressivos: Nossa Senhora do Socorro: 2.759 cancelamentos; Estância: 1.717; Itabaiana: 1.539; Lagarto: 1.474; São Cristóvão: 1.305; Canindé de São Francisco: 1.003.

A faixa etária que apresenta o maior índice de cancelamentos é a de 25 a 39 anos. Outro fator que chama a atenção é a relação entre nível de escolaridade e cancelamento de títulos. O cadastro eleitoral aponta que quase metade dos eleitores com títulos cancelados possui ensino fundamental incompleto (46,91%). Outros grupos com percentual relevante incluem pessoas com ensino médio incompleto (18,06%) e aqueles que apenas leem e escrevem, sem escolarização formal (9,16%).

Consequências do cancelamento

O título cancelado impede o cidadão de exercer direitos como votar, obter passaporte, tomar posse em cargos públicos e renovar matrícula em instituições de ensino superior público. Para consultar a situação eleitoral, o eleitor pode acessar o site do TRE-SE ou procurar um cartório eleitoral.

Audiodescrição: A imagem mostra um celular com o aplicativo e-Título da Justiça Eleitoral exibindo um título de eleitor com a palavra “CANCELADO” em destaque. Ao lado, uma lupa amplia um trecho de um documento, sugerindo fiscalização ou verificação de informações. A cena remete ao cancelamento de títulos e à checagem de dados eleitorais.

Com informações e foto do TRE-SE