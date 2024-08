MAIS DE 80% DOS ESTUDANTES FALTAM RENOVAR O CADASTRO DO MAIS ARACAJU ESCOLAR NESTE SEMESTRE, DIZ SETRANSP

Mais de 27 mil estudantes utilizam diariamente a meia gratuidade no transporte público da capital e região metropolitana por meio do Mais Aracaju Escolar. No entanto, apenas 18% desses estudantes realizaram o recadastramento necessário para a compra de créditos. A partir do dia 30 deste mês, aqueles que não fizeram o procedimento terão a cota de aquisição de créditos bloqueada, podendo regularizar a situação até o dia 31 de dezembro.

O recadastramento do Mais Aracaju acontece de forma semestral, sendo necessário para todos os alunos que utilizam a meia passagem. O processo de renovação teve início no dia 22 de julho.

O diretor executivo da Aracajucard, José Carlos Amâncio, reforça a importância dos alunos ficarem atentos ao prazo. “A meia passagem é um benefício essencial para os estudantes de diversas instituições de ensino. Por conta disso, manter esse benefício em vigor é fundamental e, para evitar o bloqueio da compra de créditos, é de real relevância que os alunos façam o recadastramento de forma semestral. Felizmente, esse processo é simples e totalmente online, podendo ser realizado pelo site da Aracajucard”, pontua o diretor.

O cadastramento e o recadastramento podem ser realizados de maneira online, por meio do site da Aracajucard, no Portal do Usuário. O aluno deve preencher o formulário, enviando os dados cadastrais e anexando os documentos solicitados como RG, CPF e comprovante de residência.

Em um segundo momento, o estudante vai precisar solicitar a confirmação na escola em que estuda, exceto os universitários, e acompanhar o resultado da análise da documentação pelo próprio Portal do Usuário. Para o recadastramento dos universitários, além do comprovante de residência e RG, é necessário informar a grade de horários do aluno.

Fonte Setransp