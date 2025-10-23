MAIS DE UMA TONELADA DE ALIMENTOS É DISTRIBUÍDA PELO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM 4 MUNICÍPIOS

Mais de uma tonelada de alimentos foi entregue, nesta quarta-feira, 22, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), junto a agricultores familiares de Japaratuba. Os produtos, colhidos e processados localmente, foram distribuídos para instituições de Aracaju, Laranjeiras, Maruim e Carmópolis, fortalecendo a segurança alimentar e impulsionando a economia rural do estado. O PAA é um programa do Governo Federal executado em Sergipe pelo Governo do Estado, que incentiva a produção da agricultura familiar, garante renda para pequenos produtores e assegura o abastecimento de alimentos saudáveis para entidades que atendem famílias em situação de vulnerabilidade.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destacou que o programa cumpre papel essencial na promoção da cidadania e no fortalecimento da economia solidária. “O PAA é uma política pública que une o campo e a cidade. De um lado, garante renda a quem planta, produz e trabalha com dedicação; do outro, leva alimento de qualidade para quem mais precisa. Em Japaratuba, a entrega desta semana mostra como o programa transforma vidas, fortalece as mulheres empreendedoras e movimenta a economia local com dignidade e inclusão”, afirmou.

Técnica do PAA no município, Ângela Vieira dos Santos ressaltou o impacto direto na vida dos agricultores. “A importância do PAA para os produtores de Japaratuba é de suma importância porque eles já plantam pensando nesse programa. Ele fomenta a agricultura familiar e fortalece a economia local, especialmente no assentamento Caraíbas, onde está a maior participação de agricultores. O abacaxi, a macaxeira, tudo o que eles produzem já tem destino certo e isso garante segurança e continuidade para o trabalho de quem vive da terra”, pontuou.

As mulheres quilombolas da Associação Patioba, em Japaratuba, também participaram da entrega, com a produção de bolos de ovos feita pela Casa de Bolos Quilombola. A colaboradora Mel Melo contou que o trabalho vai muito além da produção. “Vender nossos bolos é vender a ideia de que é possível sonhar e crescer fazendo o que gostamos. Esse trabalho gera renda, fortalece a autonomia feminina e mostra o poder das mulheres da nossa comunidade”, destacou.

Representante da Associação Agroindústria Doce Lar, Juliana, que produziu bolos de macaxeira, destacou que o programa também estimula uma cadeia produtiva local. “Na nossa associação, 14 mulheres trabalham diretamente com a produção dos bolos, e com isso fortalecemos também os agricultores que produzem macaxeira e coco na região”, relatou.

O PAA é importante não só pela renda que garante, mas por movimentar toda uma rede de trabalhadores do campo, fortalecendo a independência financeira das mulheres e a economia da comunidade. O técnico do PAA, Lucas Ferreira, destacou o compromisso do programa em conectar produção e solidariedade. “O PAA é mais do que uma política pública de aquisição, é uma ponte entre o agricultor e a mesa de quem precisa. Cada entrega representa um ciclo completo de trabalho, cidadania e compromisso social”, afirmou.

