Mais recursos de emendas de Jeferson Andrade chegam aos municípios

Diversas prefeituras sergipanas receberam, no fim do mês passado, recursos de Emendas Impositivas do deputado Jeferson Andrade (PSD), presidente da Assembleia Legislativa (Alese). Para Nossa Senhora de Lourdes, no Sertão de Sergipe, foram liberados um total de R$ 700 mil; sendo R$ 250 mil para a construção de um Posto de Saúde no povoado Carro Quebrado.

Presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade. Foto: Jadilson Simões- Agência de Notícias Alese (ANA).

Outro município do Sertão que também obteve recurso de emenda parlamentar de Jeferson Andrade, liberado pelo Governo do Estado, foi Canindé de São Francisco, no total de R$ 500 mil.

Malhada dos Bois e Pacatuba, no Baixo São Francisco, também foram contemplados com, respectivamente, R$ 800 mil e R$ 500 mil. Do total que coube a Malhada dos Bois, R$ 150 mil foram para custeio da Saúde.

Ainda no fim de maio, chegaram recursos de emendas do deputado para Laranjeiras (R$ 200 mil), Maruim (R$ 150 mil) e Divina Pastora (R$ 100 mil), todos localizados no Leste sergipano. Laranjeiras vai investir os recursos na manutenção de prédios públicos da Saúde. Maruim vai adquirir uma ambulância. E Divina Pastora destinará o dinheiro a despesas de custeio da Saúde.

Demais municípios

Entre abril e meados de maio, nove outros municípios já haviam sido beneficiados com recursos de emendas de Jeferson Andrade. São eles:

Brejo Grande – R$ 150 mil;

Cedro de São João – R$ 175 mil;

Gararu – R$ 150 mil;

Graccho Cardoso – R$ 100 mil;

Porto da Folha – R$ 250 mil;

São Francisco – R$ 150 mil;

Telha – R$ 100 mil;

Campo do Brito – R$ 150 mil;

Santa Rosa de Lima – R$ 150 mil.

Emendas Impositivas

As emendas parlamentares estaduais impositivas significam dinheiro certo para atender demandas da população. Os deputados colocam as emendas no Orçamento do Estado, indicando as Prefeituras, órgãos e entidades que devem receber os recursos, e o governo transfere o dinheiro ao longo do ano. Os recursos vão para obras, serviços, projetos, programas, aquisição de veículos, máquinas e equipamentos e outras despesas.

Por Stephanie Macedo