Mandato de Kaká Santos concede Título de Cidadania ao médico Ricardo Jabbur Júnior

Por iniciativa do deputado estadual Kaká Santos (União), o odontólogo e médico mineiro Ricardo Jabbur Lopes Júnior recebeu, nesta segunda-feira, 4, o Título de Cidadania Sergipana. Natural de Montes Claros (MG), Dr. Ricardo Jabbur Júnior reside em Sergipe há 24 anos e, atualmente, ocupa os cargos de responsável técnico pelo Pronto Atendimento Cirúrgico do Hospital de Urgências de Sergipe (Huse) e de diretor técnico do Hospital Nosso Senhor dos Passos, em São Cristóvão.

“Em 2000, Dr. Ricardo Jabbur Júnior chegou ao nosso estado e, desde então, fez desta terra o seu lar, dedicando-se a transformar vidas por meio de sua profissão. Com este título de cidadania, celebramos sua trajetória e reconhecemos sua inestimável contribuição à saúde, ao desenvolvimento e ao bem-estar de Sergipe. Dr. Ricardo, a partir de hoje, você é oficialmente o nosso conterrâneo. Viva ao mais novo cidadão sergipano!”, enalteceu o deputado Kaká Santos.

Em um discurso emocionado, o homenageado agradeceu ao parlamentar pela concessão do título, aos familiares, amigos e ao povo sergipano que o acolheu com tanto carinho. “Primeiramente, agradeço ao deputado Kaká Santos por este título. É gratificante ter nosso trabalho reconhecido, e me sinto muito honrado. Espero continuar fazendo pelo povo sergipano o que venho realizando até hoje: melhorar a saúde de nossa população. Sergipe me acolheu desde o ano 2000, e só tenho a agradecer a todos os sergipanos”, afirmou Ricardo Jabbur Júnior.

