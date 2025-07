Mandato do deputado estadual Georgeo Passos tem 62,2% de aprovação

A população de Ribeirópolis aprova o mandato do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania). Em pesquisa de opinião pública realizada pela IDPS – Impressos Designer no município, o deputado ribeiropolense aparece com 62,2 % de aprovação do seu mandato.

“Fico feliz em saber que nossos conterrâneos reconhecem o trabalho desenvolvido por nosso mandato na Assembleia Legislativa de Sergipe. Nessa pesquisa, 70% dos entrevistados da sede do município aprovam nosso trabalho; além do alto índice de aprovação nos povoados. Esse percentual aumenta mais a nossa responsabilidade para trabalhar por Ribeirópolis”, frisa Georgeo.

O deputado ressaltou que desde quando chegou à Alese em 2015 tem trabalhado incansavelmente em favor dos sergipanos. “Nosso mandato tem contribuído com os municípios com ações, reivindicações de melhorias ao governo, projetos (Código de Proteção aos Animais de Sergipe, Fogos sem Barulho e outros), além da destinação de emendas parlamentares”, ponderou.

Para Ribeirópolis, Georgeo lembra que destinou entre 2020 e 2025 mais de R$ 3,4 milhões através de emendas parlamentares. “Foram recursos para compra de ônibus escolar, reforma de praça, filarmônica, para área da saúde, para o lar dos idosos, para o Centro Espírita Veleiro de Luz, para pavimentação asfáltica (2025), além de outras”, pontuou Passos.

“Quando o trabalho é sério, o povo reconhece. Nossa família tem uma história de trabalho em prol do desenvolvimento de Ribeirópolis e por Sergipe. E seguimos firmes com um mandato inovador, pautado pela seriedade, transparência, compromisso e responsabilidade. Os números da pesquisa mostram a aprovação popular e isso é gratificante”, finalizou Georgeo.

A sondagem foi realizada dia 25 de julho/2025 com 502 moradores, com idade acima de 16 anos e a margem de erro da pesquisa é de 4,30 pontos percentuais, com índice de confiabilidade de 95%.

