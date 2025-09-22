Manifestação em Aracaju contra a PEC da Blindagem e o Projeto da Anistia assusta bolsonoristas de Sergipe

A manifestação em Sergipe contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia aconteceu neste domingo (21), na praia da Cinelândia na Orla da Atalaia, em Aracaju, e reuniu diversos movimentos sociais, sindicatos e artistas locais, ocorreu por volta das 16 horas e revelou um sentimento intenso contra a PEC e PL que a Câmara está prestes a votar e enviar ao Senado.

O ex-governador Jackson Barreto esteve à frente da manifestação, ao lado de membros do PT, como o senador Rogério Carvalho, deputados estaduais e um número muito elevado de pessoas de todas as tendências, mas a maioria do Partido dos Trabalhadores.

O encontro foi realizado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e outras frentes sindicais. As pautas principais foram rejeição à PEC da Blindagem, que dificulta investigações e punições de parlamentares, crítica ao projeto de anistia para condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, e defesa da democracia e da responsabilização judicial

Ato cultural e político – O evento contou com apresentações de artistas como Samba do Arnesto, Nino Karvan, Lucas Campello, Descidão dos Quilombolas e Lampião da Rima, expondo cartazes com frases como “Justiça Seja Feita” e “Não à PEC da Bandidagem”, que foram destaque entre os manifestantes.

Esse movimento em Aracaju fez parte de uma mobilização nacional que tomou conta das 27 capitais brasileiras, com forte presença popular e apoio de figuras públicas e artistas. A repercussão foi tão significativa que até aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro demonstraram preocupação com o tamanho dos atos.