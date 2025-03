Manuel Marcos celebra distribuição de 60 mil doses de vacinas anti-gripais em SE

O deputado Manuel Marcos (PSD) comemorou na Sessão Plenária desta terça-feira (25) na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a distribuição de 60 mil doses de vacinas anti-gripais por meio do Ministério da Saúde ao estado de Sergipe, visando intensificar a campanha de reforço da vacinação a partir do próximo dia 7 de abril para todo o público-alvo como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos.

Também deverão ser contemplados com o imunizante, trabalhadores da Saúde, puéperas, professores dos ensinos básicos e superior; povos indígenas, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e de salvamento; profissionais das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis , pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso); portuários, funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

“Que coisa boa essa distribuição da vacina anti-gripal pelo Governo Federal porque as crianças e os idosos precisam ser imunizados. Sem sombra de dúvidas, essas vacinas vão dar um toque específico na saúde da população sergipana”, celebra.

Manuel Marcos informou ainda que o Brasil passou a ser auto-suficiente na produção da vacina contra a dengue. “Uma produção cuja eficácia foi pesquisada e comprovada. Isso vai ser uma coisa extraordinária, pois sabemos que trata-se de uma doença sazonal e com a proximidade das chuvas, pode ter uma incidência grande no Brasil e nossa população estando vacinada, estará muito mais segura”, entende.

Constituição

O parlamentar falou ainda sobre os 201 anos da Promulgação da Constituição Brasileira. “Que todos respeitem a Constituição Brasileira para dar segurança a todos nós moradores desse país lindo chamado Brasil””, afirma.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza