DEPUTADO DEFENDE PLEBISCITO PARA RESOLVER CONFLITO TERRITORIAL QUE ENVOLVEM MUNICÍPIOS SERGIPANOS

O deputado Manuel Marcos (PSD) destacou, em discurso na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) nesta quinta-feira (25), a necessidade de ouvir a população para solucionar disputas territoriais que envolvem municípios sergipanos. Ele ressaltou que a questão não se restringe apenas a São Cristóvão e Aracaju.

“Esse conflito territorial nos restringe apenas a São Cristóvão e Aracaju, mas esse é um problema que ocorre em vários municípios brasileiros”, afirmou o parlamentar. Ao relembrar a história do estado, o deputado destacou a importância de Santo Amaro das Brotas, sua terra natal. “Vocês lembram, qual foi a segunda vila mais antiga de Sergipe? Foi Santo Amaro das Brotas. Áreas como Barra dos Coqueiros, Pirambu, Carmópolis e até parte de Capela pertenciam a Santo Amaro”, disse.

O deputado também relatou encontro recente em Brasília, onde esteve acompanhado de outros parlamentares. “Quero agradecer a todos os deputados que nos receberam em seus gabinetes, como Tiago de Joaldo (PP), Gustinho Ribeiro (Republicanos) e Ícaro de Valmir (PL). Foi uma viagem extraordinária, que mostrou que a Assembleia Legislativa de Sergipe está presente para demonstrar sua preocupação com o povo do estado”, declarou.

Manuel Marcos reforçou que a solução para a disputa de territórios deve ir além da legislação. “Esse conflito terá que ser resolvido não apenas pela dureza da lei, mas sobretudo pela opinião dos moradores dessa área. Vamos lutar por uma enquete popular, para que as populações das áreas em conflito opinem sobre a qual município desejam pertencer”, afirmou.

Por fim, o parlamentar agradeceu ao presidente da Casa, Jeferson Andrade (PSD), pela oportunidade de participar das discussões. “Sou muito feliz e quero agradecer à presidência da Assembleia pela possibilidade que nos deu nessa viagem, tratando dos interesses do povo sergipano”, concluiu.

Foto: Joel Luiz

Por Débora Nepomuceno Marques