Manuel Marcos destaca Exposição Agropecuária de Nossa Senhora da Glória

O deputado Manuel Marcos (PSD) destacou na Sessão Plenária, desta quinta-feira (18), na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a Exposição Agropecuária de Nossa Senhora da Glória, que acontece no período de 17 a 20 de setembro.

“Nossa Senhora da Glória é um dos municípios que mais crescem no Brasil economicamente. E muito vem do agronegócio. A bacia leiteira naquela região sertaneja, nós chamamos de ouro branco, pois faz crescer os outros negócios”, observa.

Manuel Marcos lembrou que o município recepciona, com a exposição, todas as pessoas interessadas no setor agrícola. “A cidade está de braços abertos e eu que convivo naquele município, quero dizer que estou de portas abertas para recepcionar a todos que forem para esse evento tão importante”, observa.

Sergipe é Aqui

O deputado também convidou os colegas a participarem da realização do ‘Programa Sergipe é Aqui,’ nesta sexta-feira (19), em Ribeirópolis.

“Dezenas de serviços serão realizados em benefício da população de Ribeirópolis. Estaremos lá acompanhando mais uma edição do Sergipe é Aqui”, diz.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza