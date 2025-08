Marcel Azevedo estreia na Câmara com foco na enfermagem e saúde pública

Na manhã desta segunda-feira, 5 de agosto de 2025, o vereador suplente Marcel Azevedo (PSB) participou de sua primeira sessão legislativa na Câmara Municipal de Aracaju desde que assumiu o mandato, no último dia 22 de julho. Marcel ocupa temporariamente a vaga do vereador Rodrigo Fontes, que se licenciou por 120 dias — em uma iniciativa simbólica de valorização da enfermagem, permitindo que seu suplente, representante da categoria, assumisse a cadeira e desse visibilidade às pautas da saúde pública.

Em sua estreia na tribuna, Marcel agradeceu a acolhida dos parlamentares e dos servidores da Casa Legislativa, destacou a confiança de Rodrigo Fontes e reforçou seu compromisso com a saúde pública e a valorização dos profissionais da enfermagem.

“Farei o meu melhor pela nossa enfermagem, pelos profissionais de saúde e pela saúde pública do município de Aracaju”, afirmou. Ele aproveitou ainda para lembrar que esta segunda-feira marca o Dia Nacional da Saúde, reforçando a importância de valorização concreta dos trabalhadores da área. “A saúde no Brasil tem um rosto, e na maioria das vezes esse rosto é de um profissional exausto, com jornada dobrada, salário defasado, mas que mesmo assim escolhe todos os dias estar ao lado de quem mais precisa. E entre esses rostos, nós temos a enfermagem.”

O parlamentar defendeu a descentralização da rede pública de saúde e a ampliação dos horários de atendimento das Unidades Básicas. “Centralizar o serviço no Centro de Especialidades Médicas de Aracaju, o CEMAR, não é uma atitude correta. Precisamos facilitar o acesso da população e oferecer mais estrutura para que as pessoas consigam acessar a saúde pública nos horários que realmente funcionam para suas rotinas”, ressaltou.

Durante sua fala, Marcel também convidou os colegas parlamentares e a população para participarem da Corrida da Enfermagem, que volta às ruas de Aracaju no próximo dia 17 de agosto, após oito anos. O evento será realizado na Orla da Atalaia.

O discurso de Marcel foi seguido de manifestações de apoio e reconhecimento por parte de vários parlamentares.

O vereador Vinícius Porto desejou sucesso ao novo colega: “Essa Casa está aberta para os seus anseios e necessidades políticas para o coletivo. Parabéns, vereador. Que Deus continue abençoando Vossa Excelência”.

O presidente da Câmara, Ricardo Vasconcelos, destacou a trajetória de Marcel até chegar à suplência. “Só quem disputa uma eleição sabe o que é ficar na suplência. Que Aracaju possa desfrutar dos seus discursos, dos seus posicionamentos. Que esses 121 dias sejam marcados, assim como os quatro anos de mandato de nós vereadores.”

Elber Batalha também fez questão de elogiar a decisão de Rodrigo Fontes: “Foi uma das melhores coisas que ele fez nesses sete meses de mandato: se licenciar para lhe dar essa oportunidade. Sei que competência e ideias boas não lhe faltarão.”

A vereadora Professora Sônia Meire reforçou os consensos com Marcel nas pautas relacionadas à saúde. “É mais uma voz aqui na defesa do SUS, dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde pública. Conte com nossa mandata.”

Bigode do Santa Maria também prestou sua homenagem: “A classe da enfermagem trabalha muito, presta um trabalho de grande relevância. Devia ser mais bem tratada e bem remunerada.”

O vereador Lúcio Flávio lembrou que ambos atuam juntos na defesa da categoria: “Conversamos muito sobre os direitos dos auxiliares de enfermagem. Temos muita coisa para celebrar e você vai fazer parte dessa celebração.”

Isac Silveira também fez questão de manifestar apoio: “Seja muito bem-vindo. Que você possa fazer um grande trabalho, sobretudo representando a classe da enfermagem, que merece alguém que a represente de forma contundente.”

A vereadora Selma França também deu as boas-vindas a Marcel e destacou a importância do seu compromisso com a saúde e com a categoria da enfermagem. “Desejo que essa passagem pela Casa seja marcada por conquistas importantes para a categoria que você representa, e que sua voz contribua com o fortalecimento do SUS e com a melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde.”

Encerrando a sessão, Marcel agradeceu o carinho de todos. “Deixo aqui um abraço a vocês. Obrigado pela acolhida e pela oportunidade. Que Deus nos abençoe.”

Texto: Miza Tâmara – Foto: Luana Pinheiro