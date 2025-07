Marcel Azevedo leva a voz da enfermagem para o Legislativo de Aracaju

Com uma trajetória marcada pela atuação dedicada à saúde pública e à valorização da enfermagem, o enfermeiro e professor universitário Marcel Vinícius Cunha Azevedo assume, na tarde desta terça-feira, 22 de julho de 2025, uma cadeira na Câmara Municipal de Aracaju. Ele entra como suplente no lugar do vereador Rodrigo Fontes (PSB), que se licencia do mandato por 180 dias. Para além da nova função parlamentar, Marcel carrega uma bagagem construída nas salas de aula, nos corredores hospitalares e nas lutas institucionais em defesa da categoria da qual faz parte há 15 anos.

Nascido em Aracaju, em 1988, Marcel é filho de Flávio e Clara, irmão de Ana Flávia, casado com Juliana e pai de Ted. Formou-se em Enfermagem pela Universidade Tiradentes (UNIT) em 2010 e, desde então, consolidou sua carreira no serviço público. Atuou como enfermeiro assistencial por oito anos no Hospital Cirurgia e por mais de três anos no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE). Durante a pandemia de COVID-19, esteve na linha de frente do combate à doença, trabalhando na assistência tanto no HUSE quanto no Ipesaúde.

Além da prática clínica, Marcel trilhou um percurso sólido no campo da educação. Foi professor em diversos cursos técnicos de enfermagem no interior de Sergipe e coordenou, por sete anos, o curso de Enfermagem da Estácio Sergipe. Atualmente, leciona na UNIT e atua como coordenador de pós-graduação na mesma instituição, sempre voltado à formação de profissionais comprometidos com a humanização do cuidado e a qualidade dos serviços de saúde.

Sua atuação política ganhou força por meio do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (COREN-SE), onde está em seu segundo mandato, agora como presidente — cargo que ocupa desde 2024, após ter sido conselheiro. À frente da entidade, tem liderado pautas importantes como a luta pelo cumprimento do piso salarial da enfermagem, melhores condições de trabalho e valorização da categoria. Recentemente, esteve em audiência com o Ministério Público de Sergipe para debater o repasse do complemento do piso nacional, reforçando seu compromisso com a classe que representa.

Ao assumir a cadeira na Câmara de Aracaju, Marcel Azevedo amplia o alcance de sua voz. Passa a representar, também no parlamento municipal, os profissionais de enfermagem e os usuários do sistema público de saúde. Seu mandato, ainda que temporário, nasce do cotidiano da assistência e do diálogo com a categoria, com a proposta de construir políticas públicas que respeitem e reconheçam a importância da saúde como direito e da enfermagem como base essencial do cuidado.

Por Miza Tâmara – foto assessoria