Marcel Azevedo toma posse na Câmara de Aracaju com apoio da enfermagem

O enfermeiro Marcel Azevedo (PSB) tomou posse na tarde desta terça-feira, 22, como vereador de Aracaju. A solenidade, realizada no plenário da Câmara Municipal, contou com a presença de parlamentares, lideranças políticas, familiares e, em especial, representantes da categoria da enfermagem, que marcaram presença em peso na cerimônia.

O novo parlamentar assume a vaga aberta com o afastamento do vereador Rodrigo Fontes (PSB), que se licenciou do mandato para possibilitar o ingresso de um suplente da mesma legenda, em gesto que ele próprio classificou como uma homenagem à enfermagem, técnicos, auxiliares e parteiras.

Durante a solenidade, Marcel emocionou os presentes ao destacar que sua chegada ao Legislativo é fruto de um esforço coletivo. “Mais por muitas pessoas, a muitas mãos, a muitas ajudas, que a gente acompanha literalmente com os amigos e pela mão dos amigos. Sem os amigos, sem as pessoas que ajudaram e contribuíram, não estaríamos aqui hoje. Sem esquecer, claro, também da nossa categoria, formada por imensos amigos, colegas, pessoas que contribuíram inteiramente”, disse.

Em outro trecho do discurso, o vereador destacou a importância simbólica da posse. “Depois de muitos anos, a enfermagem volta a ter uma representante. Naquela hora, com os quatro vereadores, já tivemos a colega Flávia. Flávia, de pé, uma salva de palmas pra Flávia. Flávia já foi vereadora aqui também. Então, após muitos anos, estamos aqui hoje, novamente, com muita honra e orgulho de representar a nossa classe. Vocês podem ter certeza que não vai faltar empenho, não vai faltar dedicação. Não vai faltar a defesa, mais do que nunca, da nossa enfermagem e da saúde pública de Aracaju.”

O vereador licenciado Rodrigo Fontes também discursou, visivelmente emocionado. Ele afirmou que, ao abrir espaço para o suplente, atendeu a um pedido do presidente estadual do PSB, Cláudio Mitidieri, e do presidente municipal da legenda, Jair Araújo, com o objetivo de fortalecer a representatividade da enfermagem na Câmara.

“Eu quero fazer um gesto, eu quero fazer uma homenagem aos enfermeiros. Essa casa, esse assento é de vocês. Tenho a tranquilidade de saber que minha cadeira será ocupada por um homem decente. Se Marcel trabalhar com o mesmo amor e empenho que demonstra no Coren, Aracaju terá um vereador brilhante”, declarou.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Ricardo Vasconcelos, deu as boas-vindas a Marcel e ressaltou a importância de honrar os votos recebidos e valorizar todos que se envolveram na construção da campanha. “Esperamos que o mandato de Marcel Azevedo seja conduzido com dignidade e maestria, servindo com compromisso à categoria de enfermagem e ao povo de Aracaju”, afirmou.

Por Miza Tâmara – Foto: Assessoria