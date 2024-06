Marcelo e Yandra tratam sobre doação de terreno para a AAACASE

O deputado estadual Marcelo Sobral e a deputada federal Yandra Moura se reuniram com o governador Fábio Mitidieri para discutir a doação de um terreno destinado à construção da sede própria da Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (AAACASE). A iniciativa visa atender melhor as cerca de 280 pessoas em tratamento contra o câncer assistidas pela instituição.

Durante a reunião, o governador Fábio Mitidieri autorizou que a equipe técnica do Estado avalie a disponibilização de um terreno nas imediações do Centro Administrativo de Aracaju, no bairro Capucho. O terreno, que poderá ser doado à AAACASE, foi escolhido estrategicamente para facilitar o acesso dos pacientes ao Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) e ao futuro Hospital do Câncer, em construção nas proximidades.

O diálogo com os representantes da instituição, intermediado pelo deputado estadual Marcelo Sobral, com a participação da deputada federal Yandra Moura, foi um passo importante para consolidar o apoio do governo estadual à causa. Ciente do papel fundamental de assistência desempenhado pela AAACASE no acolhimento de pessoas em tratamento de câncer, o governador Fábio Mitidieri ressaltou a importância de localizar o terreno na região do Capucho para otimizar o atendimento e o suporte aos pacientes.

Neide Santos, presidente da AAACASE, mostrou otimista após o encontro, destacando a importância da nova sede para a continuidade e ampliação dos serviços prestados. “Estamos saindo daqui hoje muito esperançosos de que a AAACASE terá sua sede própria. Hoje, recebemos as pessoas nos prédios do Siqueira Campos e no Inácio Barbosa, um espaço é cedido e outro alugado. Com a sede, poderemos ter todo o nosso trabalho em um local só. E por ser próximo ao Huse e ao Hospital do Câncer, vai facilitar muito o nosso trabalho”, afirmou.

O deputado Marcelo Sobral reforçou seu compromisso com a saúde e a importância de parcerias entre os Poderes Legislativos – federal e estadual – e o Executivo para atender às demandas da população. A avaliação técnica do terreno pelo governo do Estado será o próximo passo para a concretização do projeto.

Fonte e foto Imprensa Inside