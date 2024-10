Marcelo Sobral aponta crescimento do partido União Brasil em Sergipe

Na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe nesta terça-feira (22), o deputado estadual Marcelo Sobral (União Brasil) apontou o crescimento da agremiação política União Brasil, no estado de Sergipe. Ao todo, 23 prefeitos do partido foram eleitos no dia 6 de outubro.

“A cada três cidades em nosso estado, uma vai ser governada pelo nosso partido. Estou como vice-presidente do União Brasil, juntamente com o líder do Governo na Alese, Cristiano Cavalcante. Saímos de nove para 23 prefeitos, sendo o partido que mais cresceu em Sergipe, juntamente com PSD, do governador Fábio Mitidieri ”, destacou o deputado Marcelo Sobral.

O parlamentar Marcelo Sobral também ressaltou o número de votos conquistados pela candidata a prefeita de Aracaju Yandra Moura. “Foi uma votação bastante expressiva e que mostra a força do nosso partido. Além disso, também conseguimos eleger quatro vereadores na Câmara de Aracaju”, declarou.

Itaporanga

Marcelo Sobral, também parabenizou o prefeito eleito de Itaporanga D`Ajuda Ivan Sobral (União Brasil). “Ele foi eleito com mais de 2.400 votos na frente da segunda colocada. Uma eleição muito disputada, mas com a visão de futuro para o nosso município saímos como vitoriosos. Também quero parabenizar o nosso líder, o ex-deputado federal André Moura, e o governador Fábio Mitidieri”, disse.

Foto: Jadilson Simões/Agência de Notícias Alese

Por Junior Matos