MARCELO SOBRAL DESTINA MAIS DE R$ 800 MIL PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO EM ITAPORANGA DA AJUDA

O deputado estadual Marcelo Sobral destinou R$ 845.375,00 em emendas parlamentares para custear o transporte universitário no município de Itaporanga da Ajuda. Além do transporte universitário os setores de saúde cultura e infraestrutura também são alvos das emendas que o parlamentar direciona para a cidade, e em menos de dois anos do seu primeiro mandato já totalizam cerca de R$4 milhões para o município.

De acordo com o deputado Marcelo Sobral, o investimento no ensino superior é fundamental para a transformação social e o desenvolvimento da cidade. “A educação é a principal ferramenta para que os nossos jovens podem ter um futuro melhor e realizar seus sonhos. Por isso, é importante que apoiemos iniciativas que facilitem o acesso dos estudantes à universidade”, afirmou.

Mesmo não sendo uma obrigação do executivo municipal, a prefeitura de Itaporanga da Ajuda mantém um programa de transporte público gratuito para os universitários da cidade. Segundo o deputado, essa é uma forma de incentivar a formação superior e não impedir os sonhos dos jovens. “Sei da importância que uma qualificação profissional e os estudos têm na vida das pessoas e sempre incentivarei isso, pois acredito na educação como fonte de transformação social”, conclui

Imprensa Inside