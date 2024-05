Marcelo Sobral destina R$ 400 mil para saúde em Macambira e Pirambu

Emendas parlamentares fundo a fundo garantirão R$ 200 mil para cada município, fortalecendo os serviços de saúde com recursos destinados a despesas de custeio.

O deputado estadual Marcelo Sobral anunciou a destinação de emendas parlamentares fundo a fundo no valor de R$ 200 mil para os municípios de Macambira e Pirambu. O montante será destinado como apoio financeiro para despesas de custeio na área da saúde, reforçando o compromisso do deputado com a melhoria dos serviços públicos e a qualidade de vida dos moradores dessas localidades.

Para o parlamentar estadual, a saúde é uma prioridade em seu mandato. “Sabemos que os municípios enfrentam desafios enormes para manter os serviços de saúde em funcionamento, e essa verba é uma forma de contribuir para que Macambira e Pirambu possam continuar oferecendo atendimento de qualidade à população”, afirmou o deputado.

Os recursos destinados serão usados para cobrir despesas correntes, como a compra de medicamentos, material hospitalar, insumos, manutenção de equipamentos e outras necessidades cotidianas dos serviços de saúde. A medida visa proporcionar um alívio financeiro aos municípios, permitindo que suas administrações possam direcionar mais esforços para o atendimento à população sem se preocupar com a falta de recursos básicos.

Os prefeitos de Macambira, Carivaldo Souza, e Pirambu, Guilherme Melo, expressaram gratidão pela iniciativa do deputado Marcelo Sobral. “Essa emenda chega em um momento importante. Com esses recursos, poderemos manter nossos postos de saúde bem abastecidos e garantir que nossa equipe tenha tudo o que precisa para atender bem a população”, afirmou Guilherme.

Da mesma forma, Carivaldo, ressaltou o impacto positivo que o aporte financeiro leva ao município: “A saúde é uma área que exige investimentos contínuos. A emenda do deputado Marcelo Sobral é fundamental para que possamos continuar oferecendo serviços de qualidade, especialmente em um período em que a demanda por atendimento tem sido alta”, apontou.

A destinação de emendas fundo a fundo é uma prática que permite aos deputados estaduais alocar recursos diretamente para áreas específicas nos municípios, garantindo que as verbas sejam usadas conforme as necessidades locais. Marcelo Sobral destacou que continuará trabalhando para garantir mais investimentos para a saúde e outras áreas prioritárias nos municípios sergipanos.

“Essa iniciativa é um exemplo de como o trabalho legislativo pode impactar positivamente a vida das pessoas, garantindo que os recursos públicos sejam direcionados para áreas que realmente necessitem de apoio. Os moradores de Macambira e Pirambu agora podem esperar um atendimento de saúde mais eficiente e bem estruturado’, concluiu.

