Marcelo Sobral entrega título de cidadania a Maria Izabela Costa de Souza Rollemberg

A Assembleia Legislativa de Sergipe concedeu, na manhã desta sexta-feira, 12, o título de Cidadã Sergipana à advogada Maria Izabela Costa de Souza Rollemberg, reconhecendo sua contribuição excepcional para a comunidade sergipana com propositura de autoria do deputado estadual Marcelo Sobral.

Izabela é natural do Paraná e migrou para Sergipe em 2008, desde então tem se destacado por sua atuação profissional e comunitária em Sergipe. Após escolher o estado como sua nova morada, ela ocupou cargos importantes no setor público, sendo assessora jurídica e procuradora-geral em Laranjeiras e Santa Rosa de Lima, respectivamente, foi procuradora da EMSURB, onde exerceu não apenas a advocacia, mas também o cargo de Diretora Administrativa Financeira. Também foi procuradora jurídica na CODISE e assessora da Conselheira do TCE de Sergipe, chegando ao cargo de Chefe da Assessoria Jurídica da Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Em seu discurso, o deputado Marcelo Sobral enalteceu a trajetória de Izabela, “Uma mulher determinada, de história vencedora, ética e visão empreendedora como fonte de inspiração para todos. É é importante reconhecer e valorizar as conquistas de mulheres em posições de liderança, em um cenário ainda marcado por desigualdades de gênero. Temos sempre que levar em consideração que a luta delas é muito mais difícil. Essa homenagem é um gesto de carinho e agradecimento por tudo o que ela nos inspira”, afirmou o deputado.

O título de Cidadã Sergipana é uma honraria concedida pela Assembleia Legislativa a pessoas que se destacaram por sua contribuição excepcional para o desenvolvimento do estado de Sergipe.

