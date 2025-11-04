Marcelo Sobral garante R$ 800 mil para reforçar assistência em Itaporanga d’Ajuda

O deputado estadual Marcelo Sobral destinou R$ 800 mil para o Fundo Municipal de Assistência Social de Itaporanga d’Ajuda, fortalecendo programas de apoio e inclusão social.

O município de Itaporanga d’Ajuda, em Sergipe, recebeu um importante reforço financeiro para fortalecer suas políticas públicas de assistência social. O deputado estadual Marcelo Sobral confirmou o repasse de R$ 800 mil em emenda parlamentar estadual ao Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), recurso já creditado e disponível para execução imediata.

O investimento será direcionado a programas que atendem famílias em situação de vulnerabilidade, ampliando o alcance das ações de acolhimento, inclusão e fortalecimento de vínculos comunitários. Segundo o parlamentar, o objetivo é garantir mais estrutura e condições para que o município continue cuidando de quem mais precisa.

“Esse recurso representa o nosso compromisso com as pessoas. Trabalhar por Itaporanga é trabalhar por um futuro mais humano, com oportunidades e acolhimento para todas as famílias”, destacou Marcelo Sobral, ao confirmar a liberação dos valores.

Com o repasse, a gestão municipal poderá investir em melhorias na infraestrutura dos equipamentos sociais, como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e o Centro de Referência Especializado (CREAS), além de reforçar os programas de convivência, apoio psicológico e capacitação profissional.

O Fundo Municipal de Assistência Social é responsável por gerir os recursos destinados à execução das políticas sociais locais, assegurando o cumprimento das diretrizes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A aplicação dos R$ 800 mil permitirá ampliar o atendimento a famílias em vulnerabilidade e fortalecer ações integradas de proteção social básica e especial.

O repasse também reforça a importância da parceria entre o Parlamento estadual e os municípios sergipanos, estimulando o desenvolvimento social e a redução das desigualdades. Em todo o estado, iniciativas semelhantes têm sido fundamentais para ampliar o alcance das políticas públicas e garantir que os investimentos cheguem às comunidades que mais precisam.

Texto e foto assessoria