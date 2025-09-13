MARCELO SOBRAL PROPÕE PROJETO DE LEI PARA GARANTIR ABASTECIMENTO DE CAMINHÕES-PIPA NO ALTO SERTÃO

A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) iniciou a análise do Projeto de Lei 165/2025, de autoria do deputado estadual Marcelo Sobral, que propõe a obrigatoriedade da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) em permitir o abastecimento de caminhões-pipa em unidades de distribuição de água mais próximas dos municípios do Alto Sertão Sergipano.

O projeto, protocolado em 12 de junho de 2025 sob o processo 3495/2025, tem como objetivo reduzir os custos e o tempo de deslocamento dos caminhões que hoje precisam percorrer longas distâncias até cidades com estrutura de abastecimento adequada. A iniciativa busca oferecer uma resposta rápida para comunidades que sofrem constantemente com a escassez de água.

Benefícios diretos para a população

Com a aprovação da proposta, os municípios do Alto Sertão Sergipano terão mais agilidade no fornecimento de água potável, especialmente durante períodos de estiagem. O deputado Marcelo Sobral reforçou que a medida visa garantir dignidade às famílias da região:

“Esse projeto é um passo importante para diminuir desigualdades e assegurar que todos tenham acesso a um bem essencial, que é a água”, afirmou.

Tramitação em andamento

O Projeto de Lei 165/2025 segue tramitando nas comissões da Assembleia Legislativa e, em breve, deverá ser encaminhado para votação em plenário. Acompanhe os detalhes da tramitação pelo portal oficial da Alese.