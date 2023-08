Marcelo Sobral representa Sergipe em Congresso Legislativo nos Estados Unidos

O parlamentar representa a Alese, em Indianápolis, durante missão oficial pela Unale.

Desde domingo (13), até a quarta-feira (16), o segundo secretário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado estadual Marcelo Sobral (UB/SE), que também é vice-presidente da Comissão de Agricultura da União dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), está em missão oficial no NCSL Legislative Summit Indy 2023, um dos mais notáveis congressos legislativos do mundo, realizado em Indianápolis, Estados Unidos.

Segundo Marcelo, o encontro visa capacitar os legisladores de todo o mundo e serve também para troca de experiências das boas práticas desenvolvidas em cada Assembleia Legislativa. “Muitas palestras de capacitação e momentos de trocas de experiências para ver como as leis se aplicam e são criadas em países com culturas diferentes da nossa. Estou parlamentar há apenas seis meses, e me sinto agraciado em participar de um evento tão importante”, explica Sobral.

Conhecida mundialmente como a cidade do automobilismo, Indianápolis tem muitas opções de turismo, mas, segundo Marcelo, os dias no exterior estão voltados para o trabalho e o estudo. “Temos muito trabalho nos Estados Unidos! Eu, particularmente, quero apresentar aos colegas que irão conosco do Brasil e também de outros países, o potencial que temos no nosso gás. Esse foi um pedido do governador Fábio Mitidieri e tentar captar investidores para nosso estado e assim gerar emprego e renda ao nosso povo”, revela o parlamentar.

Ainda, de acordo com o deputado, a agricultura também é pauta prioritária dele no encontro. “Quero aprender com países a exemplo de Israel, que tem escassez de água, fazem para cultivar seus alimentos; como a Argentina é a potência na bovinocultura e, claro, apresentar o potencial do Brasil na aquicultura, em especial Sergipe com o cultivo de camarão”, salienta o vice-presidente da Comissão de Agricultura da Unale.

Além de Marcelo Sobral os deputados Cristiano Cavalcante (UB) e Luciano Pimentel (PP), participam da comitiva brasileira com o total de 22 parlamentares.

Fonte e foto Imprensa Inside