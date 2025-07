Marcelo Sobral solicita e DER/SE inicia operação tapa-buracos na rodovia de acesso à Caueira

A pedido do líder político Marcelo Sobral, o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) iniciou nesta semana a operação tapa-buracos na rodovia Umberto Mandarino, que liga a sede de Itaporanga D’Ajuda à Praia da Caueira.

A ação atende a uma demanda urgente da população e visa melhorar a trafegabilidade da via, especialmente com a aproximação do período de maior fluxo turístico. Diversas comunidades da região serão diretamente beneficiadas com a melhoria da infraestrutura viária.

“O acesso à Caueira é fundamental para o turismo, a economia local e o bem-estar da população. Agradeço ao DER/SE pela sensibilidade em atender nossa solicitação com agilidade. Essa é uma conquista coletiva para Itaporanga e região”, afirmou Marcelo Sobral.

As intervenções incluem a correção de trechos danificados, aplicação de novo asfalto e ações preventivas para garantir mais segurança a motoristas e pedestres. A expectativa é que os serviços avancem de forma rápida e eficiente nos próximos dias.

A atuação conjunta entre liderança política e órgãos do Governo de Sergipe reforça o compromisso com o desenvolvimento do Litoral Sul e a valorização da infraestrutura que impulsiona o turismo e a mobilidade urbana.

da assessoria