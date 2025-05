MARCHA DA CLASSE TRABALHADORA ENTREGA PAUTA COM 26 REIVINDICAÇÕES AO PRESIDENTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Trabalhadoras e trabalhadores entregaram nas mãos do presidente Lula uma pauta de reivindicação com 26 lutas importantes para a classe trabalhadora brasileira. Dentre elas, o movimento sindical destacou 4 pontos: a redução da jornada de trabalho sem redução salarial; o fim da escala 6 x 1; a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil e a taxação dos super-ricos.

Acesse o link e confira a íntegra do documento entregue para o presidente Lula durante a Marcha da Classe Trabalhadora.

Representando a CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação), a professora Ivonete Cruz, também dirigente da CUT e do SINTESE, participou da Marcha da Classe Trabalhadora.

“A Grande Marcha da Classe Trabalhadora ocupou Brasília para lutar pelos direitos de todos nós. No dia 1º de maio estaremos juntos e juntas no Bairro Santa Maria, em Aracaju, para lutar em defesa da democracia, por mais direitos para a classe trabalhadora que constrói as riquezas todas deste País, sem anistia para golpistas e contra a carestia”, registrou Ivonete Cruz.

No 1º de maio, o conjunto das centrais sindicais, coletivos e frentes dos movimentos sociais de Sergipe vai ocupar as ruas do Bairro Santa Maria em Aracaju na luta:

*Por moradia digna;

*Abaixo o preço dos alimentos;

*Sem anistia: pela prisão de Bolsonaro e de todos os golpistas;

*Chega de exploração: pelo fim da escala 6×1! Redução da Jornada de Trabalho e Escala 4×3, sem redução de salários;

*Em defesa da aposentadoria e pelo emprego com direitos, revogação das reformas trabalhista e previdenciária já;

*Em defesa do serviço público, não à reforma administrativa;

*Abaixo o arcabouço fiscal, por mais recurso para a saúde, educação, moradia e políticas sociais;

*Contra o capitalismo que destrói os trabalhadores e o meio ambiente.

Texto e foto Iracema Corso