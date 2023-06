“Marcha para Jesus” é reconhecida como Bem de Interesse Cultural

O deputado estadual Marcos Oliveira (PL), teve o Projeto de Lei Nº 162/2023, de sua autoria, aprovado nesta quinta-feira (1º), na Assembleia Legislativa. Com a aprovação dos parlamentares, a “Marcha para Jesus”, passa a ser considerada Bem de Interesse Cultural do Estado de Sergipe.

A justificativa da propositura citava que a “Marcha para Jesus” se trata de uma manifestação religiosa realizada há mais de 25 anos na capital sergipana. O parlamentar destacou ainda que a manifestação religiosa costuma reúnir milhares de fiéis, das mais variadas igrejas evangélicas do Estado. A redação destacou também que no ano passado ocorreu a 29º edição, tendo cerca de 25 mil participantes com várias apresentações musicais.

A partir disso, a ação passa a ser inserida no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Sergipe. “A Marcha para Jesus possui uma grande relevância, pois movimenta a capital sergipana e toda a comunidade evangélica”, comemorou Marcos Oliveira.

Apoio

O deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), demonstrou satisfação pela aprovação do projeto. “Faço o registro desse apoio, pois em 2021 apresentamos o projeto, que seguiu em andamento, e, em consenso com o colega Marcos Oliveira (que ficou como co-autor), demonstro a importância desse reconhecimento”, disse.

