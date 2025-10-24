Márcio Conrado ganha força e amplia apoios entre advogados sergipanos

Após oficializar sua inscrição na retomada do processo seletivo do Quinto Constitucional para desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), o advogado Márcio Conrado passou a figurar entre os nomes mais fortes e comentados desta nova etapa do pleito. O movimento em torno de sua candidatura tem sido perceptível, especialmente nas redes sociais, onde o engajamento crescente demonstra o alcance e a adesão ao seu projeto.

Centenas de advogados de todas as regiões do estado, tanto da jovem advocacia quanto profissionais experientes, têm manifestado apoio público, incluindo nomes de grande expressão na advocacia sergipana, como Evânio Moura, Genisson Silva, Marcela Pithon, Joaby Ferreira, Rose Morais, Cristiano Barreto, Carlos Augusto Monteiro, Clara Arlene, Gustavo Dantas, entre outros.

“Tem sido uma experiência muito positiva. Cada visita, conversa e mensagem que recebemos reforça o sentimento de que estamos no caminho certo. Tenho encontrado uma advocacia participativa, que quer ser ouvida e acredita na importância do Quinto para fortalecer a nossa representatividade dentro do TJ”, afirmou Márcio Conrado.

Adesões

O engajamento, a capilaridade dos apoios e a coerência de sua trajetória profissional vêm consolidando Conrado como um dos principais nomes desse processo histórico. Essa adesão é refletida nas palavras de profissionais renomados, como Evânio Moura, que compartilha uma parceria de longa data com o candidato.

“Conheço Dr. Márcio há muitos anos e tive o privilégio de trabalhar com ele, tanto como colega de causas quanto como educador. Ele dignifica a advocacia, sempre com postura ética, dedicação e profundo conhecimento do Direito. Não tenho a menor dúvida de que ele representa as melhores qualidades da nossa profissão e preencherá com louvor todos os requisitos dessa função”, declarou.

Já a advogada Marcela Pithon ressalta a pluralidade da candidatura:

“Declaro meu apoio incondicional a Márcio Conrado porque ele representa uma advocacia técnica, plural e justa. Como mulher e profissional, reconheço nele qualidades que fortalecem toda a nossa classe.”

Outro destaque a se juntar ao grupo de apoiadores é o advogado Carlos Augusto Monteiro, ex-presidente da OAB/SE. Em seu depoimento, ele ressalta a importância do momento e a consistência da trajetória do candidato:

“A escolha do Quinto representa um momento de extrema importância para a advocacia. Por isso, a avaliação do currículo e do histórico do candidato ou candidata é fundamental para uma boa escolha. Nesse contexto, Márcio reúne as condições objetivas e subjetivas para a ascensão ao cargo de desembargador. Seu histórico de excelente advogado, anos de experiência, aliado aos serviços prestados à Ordem fazem a diferença para que tenha meu total e irrestrito apoio.”

Apoio mútuo

Entre as manifestações mais emocionadas está a da advogada Clara Arlene, que tem uma trajetória marcada pela defesa dos direitos humanos e pela militância em pautas de igualdade racial e de gênero. Ela destacou a relação de confiança e respeito construída com Conrado ao longo dos anos:

“Eu voto em Márcio porque ele votou em mim primeiro. Essa frase define a nossa relação: acreditar um no outro. Ele acreditou em mim quando eu ainda era uma jovem advogada, e sempre manteve o mesmo olhar afetuoso e respeitoso. Admiro muito a consciência social que ele tem e a forma como assume as responsabilidades que lhe são impostas.”

Clara ressaltou, ainda, o papel transformador da Faculdade de Direito 8 de Julho, fundada por Conrado, e a sensibilidade que ele demonstra diante das causas sociais e da própria advocacia:

“A 8 de Julho reflete a consciência social de Márcio. Estive várias vezes na faculdade falando sobre consciência racial, sobre direitos das mulheres e cidadania, e sempre encontrei portas abertas. Ele tem empatia, sensibilidade e conhecimento técnico para representar a advocacia no Quinto Constitucional. Tenho certeza de que trará ao Tribunal um olhar humano, capaz de enxergar cada parte como pessoa e cada causa com respeito e sensibilidade.”

Propostas e diálogo

Desde o início da campanha, no dia 20 de outubro, Conrado tem mantido uma agenda intensa de reuniões, gravações e visitas a escritórios de advocacia. Além da presença constante junto à classe, ele também se destaca pela forma como comunica suas ideias e abre espaço para o diálogo com os colegas.

Um dos diferenciais de sua campanha é a criação do “Zap5”, canal direto de comunicação por meio do qual pretende manter contato com a categoria, recebendo sugestões, dúvidas e contribuições sobre o processo e suas propostas.

Outro marco importante foi o lançamento de seu pacote de propostas, divididas em 11 eixos temáticos: comunicação direta e institucional aberta; prerrogativas e valorização da advocacia; interiorização e igualdade de acesso; tecnologia a serviço da advocacia; garantismo judicial e defesa das liberdades; humanização, saúde mental e cultura de respeito; inclusão, diversidade e justiça plural; gestão judiciária moderna e participativa; desjudicialização responsável e justiça afetiva; formação contínua e cooperação institucional; e celeridade, eficiência e infraestrutura.

“As propostas nasceram do diálogo com os colegas e dos meus próprios anseios. Cada eixo representa um compromisso real com as necessidades da advocacia sergipana. Esse processo tem sido de escuta, aprendizado e construção coletiva. É assim que acredito que deve ser”, destacou Conrado.

Currículo

Com sólida formação acadêmica, Márcio Conrado é Doutor em Direito Constitucional e Mestre em Administração Pública pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). Possui ainda quatro especializações, com ênfase em Direito Eleitoral, Direito Constitucional Processual, Direito Processual Civil e Direito Civil.

Na vida profissional, Conrado tem atuação destacada nas áreas de Direito Constitucional, Municipal, Administrativo Sancionador, Civil (Responsabilidade Civil e Contratos), Empresarial, Eleitoral e Processual Civil.

Como sócio-diretor do VNC Advocacia, presta assessoria e consultoria jurídica a empresas, entidades de classe, cooperativas, associações, hospitais filantrópicos, municípios sergipanos, servidores públicos e agentes políticos.

No início da carreira, exerceu cargos estratégicos no TJSE, onde presidiu comissões responsáveis pela elaboração do Novo Código de Organização Judiciária e do Regimento Interno. Posteriormente, foi Secretário de Assuntos Jurídicos do Município de Itabaiana, contribuindo para a modernização da administração pública local.

Na OAB/SE, foi Conselheiro Estadual, presidiu a Escola Superior de Advocacia e a Comissão de Direito Eleitoral, além de integrar a Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal da OAB.

É sócio-fundador e professor da Faculdade de Direito 8 de Julho, membro efetivo do IAB (Instituto dos Advogados Brasileiros), da ABRADEP (Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político), do IDAS (Instituto de Direito Administrativo de Sergipe) e do IDASAN (Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro).

Reconhecido por sua atuação jurídica, recebeu diversas honrarias, entre elas o Voto de Louvor do TJSE, o Título de Cidadão Itabaianense, a Medalha ao Mérito Desembargador Antônio Xavier de Assis Júnior (AMASE) e a Medalha do Mérito Eleitoral no Grau Oficial (TRE-SE).

POR ASCOM