Márcio cumpre agenda em Recife ao lado do prefeito João Campos e ministros

O ministro Márcio Macedo, da Secretaria Geral da Presidência, assinou, nesta quarta-feira, 29, ao lado do prefeito João Campos, a adesão de Recife (PE) ao Plano Juventude Negra Viva, iniciativa do governo federal. As ministras Anielle Franco (Igualdade Racial) e Margareth Menezes (Cultura) também participaram da assinatura do convênio. Após o atos, os ministro e o prefeito seguiram para a abertura da 14ª Bienal da União Nacional dos Estudantes (UNE), que reúne milhares de jovens na capital pernambucana.

No ato de assinatura, Márcio Macêdo destacou sua satisfação em estar ao lado de um parceiro importante do governo para colocar em prática políticas públicas que estão transformando o país. “Estamos trabalhando juntos. Este programa tem um símbolo muito grande. Temos no país uma dívida histórica com pretos e pretas. Toda política que possa combater o racismo e a discriminação, sobretudo com a juventude, tem que ser fortalecida”, afirmou o ministro.

Lançado em março de 2024, o Plano busca criar políticas públicas voltadas para a redução das desigualdades raciais que afetam, de forma mais intensa, os jovens negros. A proposta é atuar em diversas áreas, incluindo educação, capacitação, empregabilidade, segurança e inclusão social. O plano tem como principal objetivo garantir maior protagonismo e acesso a oportunidades para a juventude negra, além de proporcionar proteção contra a violência, incentivando também a participação ativa desses jovens na vida política e social.

A ministra Anielle Franco expressou sua felicidade com a adesão ao programa, destacando a meta de expandir a adesão até o final do ano. “Estamos felizes com o avanço e, até o final do ano, temos o objetivo de aumentar o número de adesões. Que possamos seguir nesta parceria com a SG, com a Cultura, com as prefeituras”, afirmou Anielle.

A adesão de Recife ao Plano é um marco para a cidade e um passo significativo no enfrentamento das desigualdades raciais. A capital pernambucana, que tem aproximadamente 27% da população na faixa etária de 15 a 29 anos, segundo o Censo Demográfico de 2022 do IBGE, possui uma grande concentração de jovens negros. Esse cenário reforça a relevância de implementar políticas que promovam a igualdade racial e social, criando um ambiente mais inclusivo e acessível para todos.

O prefeito de Recife, João Campos, ressaltou a importância simbólica do momento. “Como bem disse Márcio, a vida e a política são carregadas de símbolos. Este é um momento especial, pois estamos celebrando um acordo e a instalação de um programa nacional, feito por um governo formado por um presidente e ministros que entendem a importância de iniciativas como esta”, disse o prefeito.

UNE

No evento da UNE, Márcio Macedo relembrou sua trajetória no movimento estudantil e se disse muito emocionado por ver milhares de jovens participando ativamente de momentos de discussão da vida política do país. Ele conclamou a juventude a lutar em defesa da democracia e contra a disseminação das fake news.

Por Valter Lima e Foto: Graccho/SGP