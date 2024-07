Ministro Márcio Macêdo apresenta compromissos do Brasil na ONU

Ministro ressalta políticas públicas e propostas brasileiras para acelerar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Nesta segunda-feira, o ministro Márcio Macêdo participou do primeiro dia de sua agenda oficial na Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova Iorque, onde destacou o papel do Brasil no avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Em um discurso de três minutos durante o Segmento Ministerial, Macêdo sublinhou a importância de um planeta mais justo e sustentável e detalhou as iniciativas brasileiras que contribuem para esse objetivo global.

Macêdo agradeceu à vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohammed, pelo convite ao Brasil para participar da reunião, reafirmando o compromisso brasileiro com a construção de um planeta livre de desigualdades e fome. Ele enfatizou que, sem os meios adequados de implementação, os ODS não poderão ser alcançados e destacou os desafios globais causados pela crescente lacuna de financiamento para os países em desenvolvimento com objetivo de implementação de modelos de desenvolvimento sustentável. “Não haverá futuro enquanto continuarmos ampliando o fosso entre desigualdades que separam ricos e pobres. Não haverá futuro enquanto as pessoas passarem fome”, declarou Macêdo.

O ministro sergipano salientou que várias das propostas discutidas na reunião já estão em andamento no Brasil e no G20, presidido pelo país durante este ano. Ele mencionou os esforços brasileiros para reformar o sistema financeiro internacional, redirecionando direitos especiais de saque do FMI para países em desenvolvimento, e a defesa de um imposto global de 2% sobre os super-ricos, que poderia alimentar mais de 340 milhões de pessoas em estado de insegurança alimentar.

O ministro também destacou a criação da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, uma proposta brasileira que transcende o G20 e visa combater a pobreza extrema globalmente. Ele lembrou que o Brasil, sob a liderança do presidente Lula, retomou o compromisso com os ODS após um período de ausência e desmonte de políticas públicas. “Depois de seis anos de ausência do Brasil nos organismos internacionais de ODS, nós voltamos. O Brasil voltou sob a liderança do presidente Lula”, afirmou Macêdo.

Durante seu discurso, Macêdo apresentou resumo do relatório voluntário do Brasil sobre os ODS, que inclui a comparação entre as políticas públicas implementadas pelo governo Lula e os 18 ODS, com a inclusão do objetivo adicional de combate ao racismo e promoção da igualdade racial. Ele enfatizou que, em um ano e meio de governo, o Brasil já conseguiu retirar 24 milhões de pessoas da fome através de programas como o Bolsa Família e o aumento do salário mínimo.

O ministro encerrou sua fala ressaltando a importância da participação da sociedade civil no debate sobre as políticas públicas. Ele anunciou a realização da Cúpula Social do G20, que ocorrerá em novembro no Rio de Janeiro, com a participação de grupos de engajamento e discussões autogestionadas pela sociedade civil. O objetivo é que essas contribuições sejam apresentadas aos chefes de Estado na cúpula do G20, assegurando que as políticas públicas reflitam as necessidades e aspirações da população.

