Márcio Macedo apresenta Relatório Nacional Voluntário sobre ODS à sociedade civil

Evento no Rio de Janeiro reafirma o compromisso do governo Lula com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a participação ativa da sociedade

Nesta terça-feira, 23, o governo federal apresentou o Relatório Nacional Voluntário (RNV) 2024 aos movimentos sociais e representantes da sociedade civil no Rio de Janeiro. Coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República e apresentado pelo ministro Márcio Macêdo, o documento é o principal instrumento de monitoramento da execução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Brasil.

“Entregar o Relatório Nacional Voluntário nas mãos do povo brasileiro é uma emoção indescritível. É o mesmo povo que resistiu ao desmonte das políticas públicas e manteve o relatório luz, que nos ajudou a elaborar o novo RNV”, afirmou Macêdo. Ele ressaltou a importância da participação da sociedade civil na resistência e na continuidade das políticas voltadas para os ODS durante os últimos seis anos de ausência do Brasil no cenário internacional.

A cerimônia contou com a presença de figuras políticas como a primeira-dama Janja Lula da Silva, a ministra da Igualdade Racial Anielle Franco, o secretário da Casa Civil da Prefeitura do Rio, Lucas Padilha, e representantes de órgãos como Itaipu, Fiocruz, IBGE, Ipea, entre outras autoridades. “A companheira Janja tem uma história de vida ligada aos ODS e fez questão de estar ao nosso lado nessa entrega que demonstra todo o vigor da determinação do presidente Lula em recolocar o Brasil no cenário internacional com protagonismo na sustentabilidade”, destacou o ministro. Macêdo também sugeriu que a Comissão Nacional dos ODS (CNODS) conceda a Janja o título de embaixadora dos ODS.

O ministro enfatizou a importância do novo ODS proposto pelo Brasil, o 18º, que trata da igualdade racial e étnica, e mencionou o reconhecimento internacional da iniciativa. “A iniciativa do governo do presidente Lula foi elogiada por líderes de diversos países. É o Brasil de volta ao cenário internacional com compromisso com o futuro do planeta”, afirmou.

Macêdo explicou os motivos para a apresentação do relatório: “Queremos demonstrar a retomada do compromisso do país com o desenvolvimento sustentável e a Agenda 2030. Comunicar mundialmente a atuação do Brasil com relação à Agenda 2030 e restabelecer a sua imagem internacional e o seu protagonismo nesta agenda que marcou a nossa trajetória. E, por fim, apresentar um diagnóstico sobre a implementação das metas e dos objetivos do desenvolvimento sustentável. O Brasil voltou.”

O ministro também falou sobre os desafios enfrentados: “Nossas políticas públicas estavam fragilizadas e desmanteladas. O retorno do Brasil ao mapa da fome foi uma realidade dura. A população brasileira ficou vulnerável devido às escolhas deliberadas do governo anterior, gerando o colapso da saúde pública, a pobreza extrema e a fragilização da democracia. Um grande exemplo disso foi o terrível período da pandemia e a forma como se comportou o governo brasileiro naquele momento.”

Macedo reforçou o comprometimento do atual governo: “Estamos mobilizados pela reconstrução do Brasil. O presidente Lula tem falado muito sobre isso. Queremos estabelecer essa agenda de forma íntegra no nosso país. O relatório voluntário nacional representa uma importante resposta deste governo e atende a grande expectativa de que o Brasil voltou, e quem acompanhou na ONU viu a expectativa do mundo e o mundo celebrando a volta do Brasil.”

