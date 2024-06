Marcio Macedo assina ordem de serviço para construção de Via

Recurso é fruto de emenda parlamentar de R$ 20 milhões apresentada pelo ministro quando era deputado federal

Em uma cerimônia solene realizada no bairro Coroa do Meio, em Aracaju, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo assinou a ordem de serviço para a construção da Via Litorânea. A obra, que visa melhorar a mobilidade urbana e proporcionar novas opções de lazer para os cidadãos, foi viabilizada graças a uma emenda parlamentar de R$ 20 milhões destinada pelo próprio ministro quando ainda atuava como deputado federal.

Em seu discurso, o ministro destacou a importância pessoal e social do projeto. “Aracaju é a cidade do meu coração. Ver o desenvolvimento e a diminuição das desigualdades sociais no município e saber que o meu trabalho contribuiu para isso é muito bom,” afirmou. Ele relembrou seu papel na destinação dos recursos: “Quando era deputado federal, destinei R$ 20 milhões, como emenda parlamentar, para a urbanização da Coroa do Meio. Acompanhei de perto como secretário na gestão do meu amigo e homem público incomparável, Marcelo Deda.”

O ministro enfatizou o impacto da obra na comunidade local. “Essa obra irá melhorar a mobilidade urbana da região e vai dar mais opções de lazer ao povo aracajuano. Sei muito bem de onde vim e me orgulho de minhas origens. Meu trabalho e compromisso com o povo sergipano são inquebrantáveis,” declarou. Ele destacou ainda a continuidade dos esforços para o desenvolvimento urbano: “Esta obra dá sequência a uma série de intervenções urbanísticas e sociais na Coroa do Meio. Será fundamental para potencializar o turismo da nossa cidade e permitir que o povo circule livremente no nosso município.”

A assinatura da ordem de serviço marca um passo importante na realização de um sonho antigo para a comunidade aracajuana, trazendo não apenas melhorias estruturais, mas também um significativo avanço na qualidade de vida e no desenvolvimento econômico da região.

Foto Thaiara Silva