Márcio Macêdo comemora investimentos do governo federal em Sergipe

O ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, celebrou mais uma série de anúncios de investimentos do governo federal para Sergipe. O ministro, que esteve em Aracaju nesta terça-feira, 8, ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que as novas destinações de recursos para o Estado, sobretudo com foco na Educação, estão “construindo um capítulo importante na história”. Só com o Pé-de-Meia, o governo Lula alocou, no ano passado, R$ 147 milhões para os estudantes sergipanos como estímulo à permanência na escola.

O ato realizado em Aracaju comemorou um ano do programa Pé-de-Meia e efetivou a assinatura de ordens de serviço para construção de duas escolas de tempo integral, com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – uma em Lagarto e a outra em Tobias Barreto. A agenda de compromissos foi realizada em parceria com o governo de Sergipe.

O objetivo principal foi fortalecer a educação pública, gratuita e de qualidade, voltadas principalmente ao acesso e à permanência do estudante na escola, além de fomentar a inclusão educacional e estimular a mobilidade social. Neste ano, 59 mil estudantes de Sergipe já receberam a primeira parcela do programa Pé-de-Meia, paga na última semana, referente à matrícula no ano letivo, o que corresponde a 75% dos jovens matriculados no ensino médio público do estado.

“Atos com a juventude enchem o nosso coração de esperança e aumentam a nossa disposição e vontade para seguir transformando o Brasil. O presidente Lula prioriza a Educação, por isso, temos atuado tanto nesta área. Para Sergipe, já trouxemos inúmeros programas e muitas obras. Desta vez, não foi diferente. A gente está celebrando o primeiro ano do Pé-de-Meia e trazendo outros programas, como o Projovem e o Partiu IF. São oportunidades concretas para estes jovens vencerem na vida”, declarou o ministro Márcio Macêdo.

O ministro da Educação, Camilo Santana, corroborou: “Não é só a obra física, é olhar para as pessoas, é cuidar das pessoas. Por isso o presidente Lula criou o programa Pé-de-Meia, que hoje já beneficia quatro milhões de jovens em todo o país. Aqui, em Sergipe, são 63 mil jovens”. A diretora de Educação de Aracaju, Maria Gilvânia Guimarães, afirmou que “o Pé-de-Meia tem ajudado com a matrícula e muitos estudantes têm voltado para a escola”.

Programas

Na visita ao estado, os ministros assinaram a autorização de repasse de R$ 3,3 milhões para a retomada do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem) em Sergipe. O valor engloba o aporte destinado aos municípios, para fomento da oferta e o pagamento de bolsas de R$ 100 aos estudantes participantes do Programa. O repasse vai atender quatro municípios selecionados, ofertando 410 vagas.

Os representantes do governo federal anunciaram, ainda, investimentos na ordem de R$ 1,6 milhão para o programa Partiu IF, que beneficiará alunos de baixa renda do 9º ano do ensino fundamental de escolas públicas. A iniciativa visa oferecer aulas e atividades voltadas para a recuperação de aprendizagens e recompor as habilidades e competências necessárias para melhorar as oportunidades educacionais de acessar e permanecer no ensino médio da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Os adolescentes matriculados receberão um auxílio permanência de R$ 200 por mês, durante oito meses, para a realização do curso.

Para a educação básica do estado, foram assinadas as ordens de serviço para construção de escolas de tempo integral em Tobias Barreto e Lagarto, que contam com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). Trata-se de escolas estaduais de ensino médio, de tempo integral, que contarão com R$ 10,7 milhões de investimento, cada.

R$ 100 milhões

No mês passado, o ministro Márcio Macêdo representou o governo federal no anúncio de R$ 100 milhões para Sergipe. Em Lagarto, foi assinada a ordem de serviço para construção do Complexo Administrativo, Ensino, Pesquisa e Imagem do Hospital Universitário, orçado em R$ 40 milhões. Já em Estância, ele assinou a liberação dos recursos para a construção do campus da Universidade Federal de Sergipe no município, cujo investimento total será de R$ 60 milhões.

Por Valter Lima/Assessoria de Comunicação

Foto: Graccho