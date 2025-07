MÁRCIO MACEDO DEFENDE ALIANÇA COM MITIDIERI E CRITICA PERDA DE REPRESENTATIVIDADE DO PT EM SERGIPE

O Ministro Márcio Macedo (PT), apresentou seu ponto de vista sobre as eleições do Partido dos Trabalhadores e comentou a polêmica em torno da possibilidade de seu agrupamento político se tornar aliado do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD).

Em entrevista concedida ao radialista Narciso Machado, no Jornal da Fan, da Rádio Fan FM, exibida na manhã desta quarta-feira (09), ao ser questionado sobre uma eventual aliança com o gestor do Estado, Macedo afirmou: “O que é que eu estou defendendo? Que os democratas do Brasil se unam em torno do palanque do presidente Lula, da reeleição do presidente Lula para derrotar o fascismo e afastar de vez essa sombra da violência, da truculência, do preconceito que governou o Brasil por quatro anos. […] O que eu estou propondo e defendendo é que a gente tenha uma aliança ampla daqueles que concordam com a democracia, que respeitam a democracia e que enxergam no presidente Lula um instrumento para consolidar essas mudanças que estão aqui e fechar esse ciclo de consolidação de políticas públicas e abrir um novo ciclo na defesa da democracia”.

Márcio Macedo também fez críticas à atual condução do PT em Sergipe, destacando a perda de representatividade da legenda nos últimos anos. Segundo ele: “Nós já fomos um partido aqui que governamos o Estado, que governamos a capital, já tivemos cinco deputados estaduais, hoje temos um, já tivemos cinco vereadores na capital, hoje temos um, […] já tivemos a quantidade de prefeitos ganhando, de vice-prefeitos, e hoje tá diminuto. Então, é importante que as pessoas reflitam na necessidade de mudar o rumo do do partido, mudar o rumo político do que está sendo feito, para fortalecer a militância do partido, para fortalecer as nossas instâncias, para poder dialogar com o movimento social organizado e com o povo sergipano.”

Com informações da FAN/F1