MÁRCIO MACÊDO DESTACA AVANÇOS NO PROJETO SERGIPE ÁGUAS PROFUNDAS E REFORÇA PAPEL ESTRATÉGICO DO GÁS

A Petrobras deu um importante passo para o fortalecimento de Sergipe como um polo nacional de energia ao iniciar a contratação de até dois navios-plataforma (FPSO) para o projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP). Com potencial para produzir cerca de 240 mil barris de petróleo por dia e 18 milhões de metros cúbicos de gás natural, o projeto é um dos maiores investimentos do setor no Brasil.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, destacou que o avanço reflete os esforços do governo Lula para reposicionar Sergipe como um estado estratégico para a matriz energética nacional.

“Estamos testemunhando a retomada da Petrobras como uma parceira no desenvolvimento de Sergipe. Além de petróleo, o gás natural terá um papel crucial, não apenas para o estado, mas para o Brasil, garantindo autossuficiência e competitividade para a indústria nacional. É a política transformadora do presidente Lula em ação”, afirmou o ministro.

*Gás natural como vetor de desenvolvimento*

O gás natural, produzido em larga escala na Bacia Sergipe-Alagoas, tem atraído atenção nacional e internacional por sua importância estratégica para a indústria e a geração de energia. Em recentes declarações, Márcio Macêdo ressaltou que o setor é fundamental para consolidar Sergipe como um “titã do gás natural e da energia no Brasil”. Ele também lembrou o papel histórico de José Eduardo Dutra, ex-presidente da Petrobras, no início das pesquisas e no incentivo ao desenvolvimento dessa cadeia produtiva no estado.

“O que está acontecendo em Sergipe no setor de gás é fundamental para garantir a autossuficiência energética do Brasil. Os investimentos federais, como os R$ 341,8 milhões para a conexão do terminal de gás e os R$ 60,4 bilhões para o SEAP, são parte do nosso compromisso em transformar recursos naturais em prosperidade para o nosso povo”, afirmou Márcio.

O gás natural também desempenha um papel central na atração de investidores e na expansão da indústria local. Com os novos projetos, Sergipe se prepara para receber empresas de transformação e aumentar sua competitividade no mercado nacional e internacional.

*Reativação da Fafen e novas oportunidades*

Além do SEAP, o governo federal busca reativar a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen), essencial para a agricultura e a indústria nacional. A planta, atualmente desativada, está no centro das articulações entre o governo e a Petrobras, com expectativa de reabertura em plena capacidade. O ministro também sugeriu a criação de um centro de capacitação profissional e o uso da sede da Petrobras em Aracaju como base para operações locais.

“Precisamos transformar o potencial de Sergipe em realidade. A produção de gás natural e a reabertura da Fafen serão pilares para a geração de emprego e renda. É assim que construímos um estado e um país mais fortes”, destacou Márcio.

*Perspectiva estratégica*

Com a licitação em andamento para a construção de plataformas e o reforço no setor de gás natural, Sergipe consolida sua posição como protagonista na matriz energética do Brasil. Para o ministro Márcio Macêdo, os investimentos refletem não apenas o compromisso do governo federal com o estado, mas também a importância de um planejamento que une setor público e iniciativa privada.

“A transformação de Sergipe está em curso. O gás natural, o petróleo e os novos investimentos da Petrobras são instrumentos de desenvolvimento econômico, geração de emprego e melhoria da qualidade de vida. Este é o nosso compromisso com os sergipanos e sergipanas, e com o Brasil”, finalizou o ministro.

Texto e foto assessoria do ministro