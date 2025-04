MÁRCIO MACÊDO DESTACA INVESTIMENTOS DO NOVO PAC E REFORÇA PARCERIAS PRA MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, participou, nesta sexta-feira (25), em Aracaju (SE), do Fórum CNT de Debates – Edição Regional Sergipe e Alagoas. Promovido pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), o evento reuniu lideranças e especialistas para debater os desafios e as perspectivas da mobilidade e do desenvolvimento regional.

O ministro Márcio Macêdo ressaltou a importância de participar do evento para discutir o tema do transporte, considerado uma prioridade pelo governo federal.

“Estou aqui porque acho muito importante esse debate sobre transporte. O governo do presidente Lula tem priorizado isso, recuperado a malha viária do nosso país, investido no transporte aéreo e no transporte marítimo para escoar a nossa produção”, enfatizou Macêdo.

O ministro seguiu dizendo que “o Nordeste é uma região muito significativa do ponto de vista econômico e da logística para a produção agrícola, sobretudo da nossa região”. “Então, isso é prioridade para o governo do presidente Lula, e nós queremos estabelecer essa relação de parceria com o setor privado, que presta um serviço essencial — tanto econômico, como me referi aqui, quanto no transporte das pessoas, seja urbano, seja intermunicipal ou interestadual. Esse é um setor fundamental para a logística do nosso país”, afirmou Márcio.

Além disso, o ministro destacou os recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para o setor de infraestrutura viária, e apontou para o financiamento, via BNDES, destinado à renovação da frota do transporte público nas cidades.

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, presente no evento, destacou a relevância do debate para a capital sergipana. “É de suma importância este momento para Aracaju, para reverter a qualidade e a dignidade do transporte público. Um setor que ficou abandonado por tantos anos na nossa capital, mas que hoje mudou. O transporte coletivo precisa ser eficiente; a mobilidade, também”, afirmou.

O vice-governador de Sergipe, Zezinho Sobral, reforçou a importância da articulação entre os diversos setores envolvidos. “Há uma preocupação conjunta sobre o tema, para melhorar a qualidade dos serviços de transporte prestados. Reunir essas pessoas aqui coloca na mesa quem está financiando, quem está investindo e quem está cuidando da dinâmica do transporte nos grandes centros públicos”, destacou.

O presidente da CNT, Vander Costa, também participou e comentou os investimentos federais no setor: “Só no ano passado, foram 40 bilhões em infraestrutura para o transporte, por parte do governo federal. É o maior investimento em 50 anos”, disse. Costa continuou: “Temos sentido a sensibilidade do governo federal para ações que reduzam as emissões de gases poluentes.”

Alberto Almeida, presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), destacou a importância da união entre empresários, governo e Legislativo. “É a junção deste grupo de empresários com o governo e o Legislativo para trazer desenvolvimento para o transporte público, o transporte de cargas e demais modais. Temos aí o novo PAC, com 280 bilhões para investimentos, e precisamos sair daqui com alternativas para utilizar esses recursos e fazer crescer a nossa cidade, o nosso estado e o Nordeste”, afirmou.

Por Valter Lima – Foto: Arthur D’Avila