Márcio Macedo discursa no “Sergipe é Aqui” e defende que PT e Lula estejam juntos com Fábio Mitidieri

Por Diógenes Brayner

O ex-ministro Márcio Macedo (PT) participou, nesta sexta-feira (07), no município de Cristinápolis, do programa “Sergipe é Aqui” e expressou posições que ele defende politicamente. Depois de pedir permissão ao governador Fábio Mitidieri (PSD), que estava ao seu lado, disse: “o que defendo é que o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula estejam juntos com Fábio aqui em Sergipe”.

O governador Fábio Mitidieri não respondeu, porque o momento não parecia favorável, mas há informações de que logo após a realização da COP30, que acontece em Belém do Pará, ele e Márcio Macedo terão uma reunião com o presidente Lula, exatamente para tratar sobre as eleições de 2026 em Sergipe e uma possível composição. A reunião não está oficialmente confirmada.

Em seu discurso, Márcio Macedo disse, ainda, que cumpriu sua missão com o presidente Lula e agora “ele me convocou para outra missão. Pediu-me que me colocasse à disposição para o pleito de 2026, para poder ajudar ele a fazer um projeto, governador, que o senhor vai estar também, para transformar o Brasil numa das maiores potências mundiais”.

Márcio, dirigindo-se ao povo que o ouvia, disse: “estou com gosto de gás, com sangue no olho e com muita vontade”. E acrescentou: “estava com uma saudade arretada de estar junto de vocês”. E disse mais: “pensem numa saudade que estava de me jogar aqui, estar com vocês e poder andar pelos quatro cantos de Sergipe”.

Entusiasmado, Márcio Macedo encerrou: “agora governador, nós vamos estar juntos conversando com o povo, mostrando o que nós fizemos e que ainda vamos fazer, que seja um compromisso histórico que nós temos com o povo de Sergipe”.